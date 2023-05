Christine Rancé: Oh les beaux jours… en Italie!

Bella Italia: Un itinéraire amoureux de Christine Rancé est une ode érudite et sensuelle à la beauté et au plaisir.

Le printemps est revenu, le soleil commence sa longue saison où le simple fait de respirer procure une certaine alacrité. L’envie de voyager nous reprend. Le livre de Christiane Rancé, romancière, essayiste et biographe, tombe à point nommé. Elle nous invite à sillonner les routes bordées de cyprès de l’Italie, à nous perdre dans les ruelles de Naples, à traquer le fantôme de Casanova sur les canaux de Venise ; elle nous propose un ressourcement unique au bord du lac de Côme, ou de Garde, « le si bleu » ; elle veut que notre âme frémisse en admirant la cathédrale Santa Maria Assunta, à Sienne ; elle aimerait que l’espérance nous soulève et chasse notre spleen, entretenu par la nouvelle censure, sur le mont Palatin ; elle voudrait que dans la plus petite église d’un village de Toscane la foi nous donne des ailes.

Une douceur un peu désabusée

Son livre, si personnel, intitulé Bella Italia un itinéraire amoureux, est un bijou qu’il faut glisser impérativement dans son sac. Ce n’est pas, vous l’aurez compris, un guide touristique. C’est un témoignage exquis sur l’Italie, ses poètes, écrivains, musiciens, peintres, comédiens, paysages, villes, villages, sa beauté excentrique, baroque, flamboyante. C’est un livre unique car Christiane Rancé a saisi de l’intérieur ce pays dont la langue immédiatement nous enchante. Elle nous convie à une véritable dolce vita, « une douceur un peu désabusée au sens noble du terme », spontanée, simple, faite de sérénades, de mots d’amour et d’amitié. On met quelques tables sur le trottoir, deux ou trois bancs, et la nuit devient « follement sympathique ». Et surtout pas « sympa, cette épithète dont nous affublons tout ce que nous avons aseptisé », comme le rappelle Christiane Rancé. À propos de cette dolce vita, qu’incarne si bien la blonde Anita Ekberg, l’amoureuse de l’Italie précise : « C’est qu’il y a toujours, derrière cette image de dolce vita à quoi nous sommes tant attachés, ce dissidium qu’avouait déjà Pétrarque, dont on perçoit le tourment dans la poésie de Michel-Ange et de Leopardi – le tiraillement entre les contraires, l’ascèse et la jouissance, la gloire et l’amour, l’action et le farniente –, jusqu’à l’instant où l’on comprend qu’il s’agit de cueillir le jour. » Pour écrire ainsi sur un pays, il faut le connaître depuis l’enfance.

Agenda parfait

Mention spéciale pour le chapitre consacré à Venise. J’ai commencé la lecture du livre par ces pages consacrées à la Sérénissime, je l’avoue. Trop de souvenirs m’y ramènent, notamment dans le quartier de la Salute, le soir, quand les touristes ont quitté les lieux. Sur les marches, le long du canal, j’entends le clapotis de l’eau et le miracle s’accomplit. Comme le dit Philippe Sollers, paraphrasant Rimbaud, l’essentiel est de trouver « le lieu, et la formule ». Christiane Rancé écrit : « Mes pas ont fini par composer mon agenda – le matin au campo Santa Margherita pour y lire, y bavarder avec les Vénitiens, y déjeuner en terrasse, ou bien sûr les zattere face à la Guidecca ; l’après-midi dans le quartier de Cannaregio et alors, je m’isole dans le monde de la chiesa della Madonna dell’Orto. »

C’est parfait comme agenda. J’y ajouterai un Martini gin, 50/50, au Harry’s Bar, vers 18 heures, en souvenir d’Hemingway, pour finaliser la formule.