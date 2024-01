Censure du Conseil constitutionnel: Les Français ont été dupés, Gérald Darmanin doit démissionner

Neuf sages président aux destinées françaises. Ils sont neuf à pouvoir décider de l’avenir de la nation, du devenir de son peuple, de son identité, de sa sécurité, de sa survie. Laurent Fabius, Michel Pinault, Corinne Luquiens, Jacques Mézard, François Pillet, Alain Juppé, Jacqueline Gourault, François Seners, Véronique Malbec : un ancien ministre socialiste, un ancien Premier ministre chiraquien et sept personnalités que la plupart des Français seraient bien en peine de citer, viennent de rayer d’un trait de plume verbeux près de la moitié des dispositions de la loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ».

Les juges se substituent au peuple

De ce monument du « en même temps », le Conseil constitutionnel a donc censuré tout ce qui inclinait à droite et sur lequel, du Rassemblement national aux Républicains, s’était bâtie une union destinée à contrôler, contenir, contingenter l’immigration.

Écrasant de vive force la volonté du législateur, exprimée clairement à 349 voix contre 186 à l’Assemblée nationale et à 210 voix contre 115 au Sénat, les septuagénaires se sont assis sur la volonté de 70 % des résidents français[1] :

Selon eux, le regroupement familial est sans lien avec le contrôle de l’immigration ;

Selon eux, les conditions d’inscription des étudiants étrangers sont sans lien avec le contrôle de l’immigration ;

Selon eux, le délit de séjour irrégulier sur le territoire français est sans lien avec le contrôle de l’immigration ;

Selon eux, le délai avant bénéfice du droit et des aides au logement est sans lien avec le contrôle de l’immigration ;

Selon eux, le droit de la nationalité est sans lien avec le contrôle de l’immigration et l’amélioration de l’intégration ;

Selon eux, l’aide internationale au développement doit rester sans lien avec le contrôle de l’immigration ;

Selon eux, le parlement ne peut pas s’accorder à lui-même, par la loi, la faculté de décider chaque année du nombre d’étrangers autorisés à s’installer en France ;

Selon eux, la police ne peut pas recueillir de photos ni d’empreintes d’un étranger qui s’y oppose, car il faudrait que ces recueils élémentaires soient réalisés en présence de son avocat.

Du Code civil aux droits sociaux, du code pénal à la police, des universités au parlement : rien ni personne ne doit limiter l’immigration ni garantir la connaissance et la maîtrise des flux, ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel. Il érige ainsi entre le pays et son destin un mur infranchissable.

Les Français ont été dupés, Gérald Darmanin doit démissionner

C’est le cœur serré que le Mouvement conservateur reçoit ce verdict. Comment croire en la conservation du peuple français, au maintien de la nation et de son âme dans cette prison légale ? Certes, cette décision était attendue d’avance, nous l’avions dit dès l’adoption de ce texte le 19 décembre. Certes, les « oppositions » qui avaient crié victoire – un peu tôt – ont fait montre de leur naïveté voire de leur collaboration à un exercice de pur affichage mensonger, et nous l’avions dit également.

Mais la cécité ou la malignité du Conseil constitutionnel n’en reste pas moins désespérante à recevoir, tant elle ferme les portes du devenir français. Le Conseil a censuré toute tentative, actuelle et à venir par sa jurisprudence, de protéger et défendre notre peuple et sa sécurité. Reste donc dans ce texte la régularisation de 10 000 clandestins par an et un regroupement familial illimité.

Le ministre de l’Intérieur s’en félicite au moment même où son ministère publie les chiffres 2023 de l’immigration : la France a délivré le nombre record de 323 260 titres de séjour.

Le Mouvement Conservateur demande la démission de Gérald Darmanin, qui était responsable de la totalité de la loi qu’il a fait voter, et non des seules parties qui ont obtenu la bénédiction du Conseil constitutionnel, ce cénacle non élu qui, depuis le « coup d’Etat des juges » de 1971, s’est approprié le gouvernail de la République en se dotant d’un droit de veto sur les choix politiques, confisquant depuis la souveraineté démocratique. Après avoir fait croire aux Français qu’il allait durcir le contrôle de l’immigration, et qu’une reprise en main de leur destin était possible, Gérald Darmanin montre au grand jour qu’il est prêt à tous les abandons pour conserver son poste.

Il faut un référendum pour redonner aux Français un pouvoir confisqué

Pour que le peuple français retrouve la maîtrise de sa politique migratoire, le Mouvement Conservateur n’entrevoit qu’une seule solution : le référendum constitutionnel, fixant dans notre norme suprême les nécessaires dispositions à faire prévaloir sur l’immigration illégale et légale. Il demande solennellement au président de la République d’organiser ce référendum absolument vital et nécessaire.

Dans nos rues, sur nos autoroutes, monte la colère des paysans qui considèrent que le pays « marche sur la tête ». C’est aussi la colère des Français qui, à plus de 70 %, ne veulent pas être remplacés, mais veulent être conservés à laquelle il faut répondre pour garantir la paix.

[1] Elabe, 20 décembre 2023.

