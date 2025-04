Causons ! Le podcast de Causeur

Avec Driss Ghali, Jean-Baptiste Roques et Jeremy Stubbs.

Sandrine Rousseau a présidé une commission parlementaire sur les abus sexuels dans le milieu du cinéma qui vient de présenter ses recommandations. Certes, la commission a proposé certaines mesures plutôt de bon sens pour encadrer le travail des enfants au cinéma, mais il y a aussi des absurdités. Par exemple, il deviendrait quasiment impossible de faire un film avec des acteurs mineurs pour dénoncer l’exploitation sexuelle des enfants. D’ailleurs, l’interrogation de certains témoins par la commission n’a pas été sans rappeler les interrogations de cinéastes aux Etats-Unis à l’époque du maccarthysme. L’approche générale pèche par sa tendance à considérer tous les hommes blancs hétérosexuels comme potentiellement coupables jusqu’à ce qu’ils prouvent leur innocence.

Nous savons comment Donald Trump est perçu en France et plus généralement en Europe, mais quelle image a-t-on de lui sur d’autres continents ? Driss Ghali nous parle de la perception plutôt positive à certains égards qu’ont de lui les Marocains. En revanche, au Brésil, comme en Europe, il y a deux camps : celui de la bourgeoisie bien-pensante, des socialistes à la Lula et des juges, qui l’exècre ; et celui d’une nouvelle droite libérale, voire libertarienne, (à la différence de la droite bolsonarienne, plutôt étatiste) qui, quoique pro-ukrainienne, voit dans Trump un modèle positif à bien des égards.