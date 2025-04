Causons ! Le podcast de Causeur

Avec Céline Pina, Eliott Mamane, Martin Pimentel et Jeremy Stubbs.

Vivons-nous sous le gouvernement des juges? Céline Pina et Eliott Mamane reviennent sur le cas de Marine Le Pen. Le jugement prononcé contre elle prétend affirmer un des principes de base de la démocratie et de l’Etat de droit, à savoir l’indépendance de la justice. Pourtant, le jugement sape ce principe par la dimension politique que les juges lui ont donné. Donald Trump vient de tout mettre sens dessus dessous dans l’économie mondiale en annonçant des tarifs sans précédent qui seront imposés aux autres pays. Malgré le fait que l’on avait une bonne idée de ce que le président américain allait faire, l’Union européenne n’avait visiblement pas préparé de plan B et ne semble envisager d’autre recours que des représailles commerciales.

A l’Assemblée nationale, les députés viennent de débattre de la notion de consentement dans les relations sexuelles. Martin Pimentel analyse les préjugés néoféministes derrière l’adoption de ce concept, ainsi que les conséquences juridiques et sociales qu’elle risque d’entraîner. Dans une tribune publiée par nos confrères de Valeurs actuelles, l’avocat Randall Schwerdorffer nous met en garde contre les dérives possibles que cette notion peut inspirer. Mauvaise nouvelle, la rapporteuse spéciale des Nations Unies aux droits de l’homme dans les territoires palestiniens, Francesca Albanese va voir son mandat renouvelé aujourd’hui pour encore trois ans. Jeremy Stubbs nous rappelle que l’ONG genevoise, UN Watch, travaille depuis des années pour attirer l’attention politique sur les agissements de cette juriste italienne qui n’est qu’une militante propalestinienne, pro-Hamas même, dépourvue de la moindre trace d’impartialité ou d’objectivité. Il n’est pas trop tard pour signer la pétition de UN Watch contre le renouvellement de ce mandat. Lisez aussi l’analyse récente de Richard Prasquier dans Causeur.