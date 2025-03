Causons ! Le podcast de Causeur

Avec Céline Pina, Gil Mihaely et Jeremy Stubbs.

Jordan Bardella et Marion Maréchal se sont rendus en Israël pour une visite officielle. Entre autres sites et monuments, ils ont visité le mémorial du festival Nova. S’agit-il d’une simple opération de comm’ ou d’une véritable page historique qui se tourne ? Pourquoi voyons-nous des politiques de la droite radicale faire le voyage et pas du tout le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon ? Les analyses de Céline Pina.

Le rival principal de Recep Tayyip Erdoğan en Turquie, le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, a été mis en prison, de même que son avocat. Depuis longtemps, le président turque pratique sa méthode particulière consistant à s’allier avec les uns contre les autres, ensuite à trahir ces alliés pour s’allier avec les ennemis de ces derniers, et ainsi de suite. Ayant lui-même utilisé la mairie d’Istanbul comme tremplin vers le pouvoir suprême en Turquie, il craint qu’Imamoglu ne fasse de même en vue des élections présidentielles de 2028. Explications avec Gil Mihaely.