Causons ! Le podcast de Causeur

Avec Céline Pina et Jeremy Stubbs.

Le samedi 22 mars aura lieu, à Paris et dans d’autres villes françaises, une grande manifestation contre la montée du « fascisme ». Cet événement, organisé par la gauche et l’extrême-gauche, est en réalité un festival de sexisme, de racisme et de déni de démocratie. Ses organisateurs veulent protester contre l’interdiction du port du voile dans le sport. Or, le voile est un instrument d’oppression des femmes. Ils veulent mobiliser les « quartiers populaires ». Or, il s’agit des quartiers où résident une majorité de personnes issues de l’immigration, l’immigré étant le nouveau héros mis en avant par la gauche, à la place du prolétaire blanc. Les organisateurs sont ceux qui prétendent avoir gagné les dernières élections législatives. Or, il n’en est rien.

Ces mêmes « antifascistes » sont ceux qui promeuvent une forme d’antisémitisme sous couvert d’anti-sionisme. En réalité, la société israélienne est très ouverte et diversifiée. Ce qui peut étonner le visiteur occidental, au premier abord, c’est combien différentes communautés – druzes, chrétiens maronites, bédouins… – sont solidaires du pays qu’elles habitent et de l’Etat qui les protège. Et combien elles sont prêtes à se battre pour défendre cet Etat et la liberté qu’il leur garantit. Nos sociétés occidentales sont certes diversifiées, mais pouvons-nous dire qu’elles se caractérisent par une pareille solidarité?