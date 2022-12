Cadeau pour des étrennes sans Tranxène

Comment gagner la guerre culturelle en offrant des cadeaux de Noël.

Fête des pères (Éditions de l’Aire/Serge Safran) de Jean-Michel Olivier – Un fils et un père au cœur de ce roman d’aventures à la sensibilité affleurante où la sincérité et le non-dit émeuvent le lecteur. C’est exécuté par l’un des maîtres de la littérature suisse – Notre coup de cœur de l’hiver.

La phrase : « Il n’y a pas de plus grand désespoir, de plus haute douleur, que de chercher à être soi ».

Le Silence de la Cathédrale (Arcades Ambo éditeurs) de Stéphan Huynh Tan – Réflexion buissonnière et intellectuellement revigorante sur Notre-Dame de Paris depuis l’établissement du christianisme en Gaule jusqu’à la catastrophe de 2019 –

La phrase : « Notre-Dame qui part en fumée, quel avertissement ! La Providence fait bien les choses, c’est un athée qui vous le certifie. La cathédrale brûle, la grammaire sombre, le pays s’enfonce ».

Lettres de Ponce Pilate (Champ Vallon) roman de Didier Laroque – Regard oblique sur Ponce Pilate qui ne fut pas « un personnage falot, pusillanime ou seulement politique ».

La phrase : « Je dénombrais autrefois en moi-même tant de défauts qu’il m’était habituel, les cachant du mieux que je le pouvais, de désirer devenir un autre ».

Le temps des loups (Le Cherche Midi/ Collection Borderline) d’Olivier Maulin – Outrancier, libératoire et jubilatoire, aussi à l’aise dans le noir glandilleux que dans la critique érudite, la puissance comique et même cosmique de Maulin nous emmène cette fois-ci dans les Vosges chez des branques de première.

La phrase : « Elle ne put s’empêcher d’éprouver un sentiment de tendresse mêlée de pitié à l’égard de ses ravisseurs (cas typique d’un syndrome de Stockholm extrêmement précoce, auraient conclu les psychiatres) ».

Florides helvètes et autres textes (Éditions Florides Helvètes) de Charles-Albert Cingria (1883-1954) – Préface d’Alessio Christen – Partez à la découverte de ce proche de Ramuz qui a fait partie en Suisse de l’équipe des Cahiers Vaudois et d’Aujourd’hui et écrivit des chroniques à La Nouvelle Revue française. Son talent fut salué en son temps par Max Jacob, Claudel, Cocteau ou encore Jouhandeau.

La phrase : « Ce sont des textes dus absolument au hasard de la plume […] Cependant il fallait un titre. J’avais été plusieurs fois ravi par les Florides d’un grand rhéteur du Bas-Empire en Afrique romaine, Apulée, compatriote de Saint-Augustin. Imitant cela et plus ou moins le genre, je décidai de donner à ces feuilles le titre de Florides Helvètes ».

Vient de paraître (Folio théâtre) – Édition d’Olivier Barrot et Raymond Chirat – Satire du monde de l’édition et de l’attribution du prix Goncourt par un auteur de l’entre-deux-guerres, ami de Claudel et de Giraudoux, tombé dans l’oubli qui fut pourtant le rénovateur de la mise en scène à la Comédie-Française.

La phrase : « Dans toute ma carrière de journaliste, je n’ai jamais rencontré personne d’aussi inconnu que cet homme-là. On ne peut même pas se procurer un exemplaire du roman ! Il est introuvable ! Les libraires sont hors d’eux ! »

Sur la terre comme au ciel (J’ai lu/ numéro 2943) de René Belletto – Adapté au cinéma sous le titre « Péril en la demeure » par Michel Deville en 1985 avec Christophe Malavoy, Anémone, Nicole Garcia et Michel Piccoli.

La phrase : « Plus tard, je me reposai un long moment la tête posée sur le ventre de Julia. Ses poils avaient l’aspect ébouriffé qu’ont les hautes herbes quand la neige est partie ».

Fête des pères Price: 21,00 € 3 used & new available from 16,21 €

Lettres de Ponce Pilate Price: 19,00 € 6 used & new available from 19,00 €

Le temps des loups Price: 15,00 € 12 used & new available from 6,75 €

Vient de paraître Price: 10,60 € 15 used & new available from 2,67 €

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email