L’araignée violoniste, qui se cache aussi bien dans les jardins que dans les maisons en Italie, en France ou en Belgique, est responsable de morsures particulièrement désagréables. Récemment, l’une d’entre elles a engendré des complications médicales qui ont coûté la vie à une mère de famille habitant à Ostie. Tout ce qu’il faut savoir pour ne prendre aucun risque.

Discrète, nocturne et adepte des recoins sombres, la petite bête fait trembler l’Europe. De l’Italie à l’Espagne, en Belgique et jusque dans nos régions françaises, l’araignée violoniste (qui peut s’avérer être un danger) s’invite régulièrement à la une des faits divers. Le récent décès à Ostie (à proximité de Rome) d’une mère de famille de 39 ans, survenu après des semaines d’agonie et une prise en charge médicale contestée par ses proches, a relancé la machine anxiogène, comme le note Le Dauphiné Libéré. Auparavant, une Belge a bien failli mourir après avoir écrasé une autre de ces bestioles à huit pattes près de Liège, souligne Sudinfo. De nombreux sites touristiques espagnols ont aussi lancé l’alerte après plusieurs cas de morsures graves en janvier dernier, indique Géo, et un homme a failli être amputé du bras cet été. D’autre cas plus anciens (2024, 2023) sont aussi notables. Entre récits de chairs détruites et craintes de piqûres domestiques, la panique s’installe. Il convient pourtant de distinguer la réalité médicale du simple emballement médiatique.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte après la mort de Sabrina Gigliotti, une mère de famille de 39 ans, mordue par une araignée violoniste.

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Portrait d’une squatteuse craintive

L’araignée violoniste (Loxosceles rufescens) ne mesure guère plus de dix millimètres mais ses grandes pattes lui donnent une envergure de trois à quatre centimètres au total, indique Ouest France. Elle se repère à sa teinte brun-jaune et à la forme de violon dessinée sur son dos. Originaire du bassin méditerranéen, cette grande amatrice de chaleur fuit la lumière et cherche le calme. C’est ainsi qu’elle s’installe derrière les plinthes, sous les meubles, dans les boîtes oubliées au grenier ou dans les piles de bois au jardin. C’est une espèce craintive qui n’attaque jamais délibérément : elle ne mord que lorsqu’elle se sent piégée ou écrasée involontairement contre la peau.

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La peur qu’elle suscite s’explique par la nature de son venin, composé d’enzymes capables de détruire les tissus cellulaires. La morsure, souvent indolore sur le coup, peut évoluer au bout de quelques jours vers une nécrose cutanée particulièrement impressionnante. Les cas récents recensés en Europe ont montré des complications parfois lourdes, nécessitant des soins chirurgicaux ou entraînant des défaillances en chaîne chez des personnes fragilisées.

Le danger de l’araignée violonniste : la réalité médicale face au mythe du venin foudroyant

Pourtant, les spécialistes et les services de santé insistent sur un point essentiel : le venin de l’araignée violoniste n’est pas mortel en soi pour l’être humain. Dans la grande majorité des situations, la morsure reste bénigne et guérit sans séquelle. Les formes graves ou les nécroses étendues résultent le plus souvent d’une surinfection bactérienne secondaire, d’une réaction allergique ou d’un retard de prise en charge médicale.

Pour éviter les désagréments, quelques précautions de bon sens suffisent. Il est conseillé de secouer ses vêtements ou ses chaussures restés longtemps au sol, et d’utiliser des gants pour manipuler le bois de chauffage. En cas de piqûre suspecte, il convient de désinfecter la zone, d’appliquer du froid et de surveiller l’apparition d’une rougeur douloureuse ou d’une lésion sombre, auquel cas une consultation médicale s’impose rapidement. L’araignée violoniste exige de la vigilance, mais certainement pas une paranoïa généralisée.