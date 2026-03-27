🎙️Podcast: La France en deuil: Jospin, Loana, le respect en politique…

Avec Céline Pina, Eliott Mamane et Jeremy Stubbs.

La France a rendu hommage à la mémoire de Lionel Jospin. Bien que devancé à l’élection présidentielle de 2002 par Jean-Marie Le Pen, l’ancien Premier ministre socialiste a toujours fait preuve d’une dignité et d’une intégrité qui semblent faire défaut aujourd’hui à un certain nombre des dirigeants de gauche. Pourtant, il faut tirer les leçons d’une des réalisations des plus importantes des socialistes sous Lionel Jospin, l’introduction des 35 heures. Il était manifeste que cette mesure ne correspondait pas du tout à la réalité dans certains secteurs comme ceux de l’hôpital ou de la police. Sa mise en oeuvre représentait une illusion fréquente à l’époque de la mondialisation naïve, consistant à croire que l’on pouvait changer la réalité par la seule volonté guidée par l’idéologie. Cette illusion s’est toujours accompagnée d’un refus obstiné de mettre en cause une mauvaise décision et de revenir sur une erreur. Un tel refus de reconnaître la réalité a conduit non seulement à persister malgré l’échec, mais aussi à décourager toute forme d’expérimentation politique ou économique.

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Le décès de Loana a également fait l’objet d’hommages à sa mémoire. Il permet aussi de revenir sur les 25 dernières années de notre histoire. Si le monde de la mondialisation heureuse a pris fin aujourd’hui, celui de la société du spectacle continue. Rendue célèbre par l’émission de télé-réalité, Loft Story, de 2001 à 2002, Loana a néanmoins été la victime tragique de cette célébrité. La nôtre est moins cette société de sauveurs, fondée sur le principe du « care », du « soin », que nous prétendons avoir créée, mais une société de voyeurs.

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Les incidents qui ont accompagné le passage du pouvoir dans certaines mairies où LFI a remporté la victoire témoignent d’une valorisation de la violence – que ce soit celle de la rhétorique ou celle, physique, pratiquée par les Antifas – qui défigure désormais la vie politique en France. Il est hautement significatif que certains incidents éclatent à Creil, lieu de la première controverse autour du foulard qui a eu lieu en 1989, à l’époque où Lionel Jospin était ministre de l’Education. Il n’était pas seul à ne pas comprendre que c’était tout un système communautaire qui était en train d’être monté qui triomphe aujourd’hui dans certains quartiers.

Outre-Atlantique, les Démocrates ont provoqué un nouveau shut down, autrement dit, ils ont gelé la procédure législative pour renouveler le budget de l’Etat. Leur objectif? Protester contre la manière dont l’administration Trump a déployé les agents de l’ICE. Ironie du sort, le budget de l’ICE a déjà été voté jusqu’en 2029, mais ses agents sont obligés d’intervenir dans les aéroports à la place des agents de sécurité dont le budget n’a pas encore été renouvelé.