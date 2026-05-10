La boîte du bouquiniste

« Paris est la seule ville du monde où coule un fleuve encadré par deux rangées de livres », dixit Blaise Cendrars. Causeur peut y dénicher quelques pépites…

Un historien est révisionniste par essence. Il se doit de réviser ce qui a été écrit par ses pairs afin d’éclairer d’un jour nouveau certaines périodes peu ou mal documentées. Voire réhabiliter des époques ou des hommes malmenés par les historiens eux-mêmes. Ainsi assiste-t-on depuis quelques années à la restauration du prestige du Second Empire et à la reconnaissance de Napoléon III comme grand chef d’État – mais le tirer de sa damnatio memoriae est une entreprise de longue haleine. Dans un autre domaine, l’exploration d’archives oubliées, ou jusque-là mal lues, permet à une nouvelle école de médiévistes de révéler que le Moyen Âge n’avait rien de « moyen » et que les mille ans recouverts par cette obscure appellation n’ont pas été arriérés, comme l’ont imposé dans la culture commune la Renaissance puis les Lumières – les femmes étaient notamment bien plus libres et indépendantes qu’au xixe siècle, et l’hygiène corporelle était une préoccupation quotidienne.

Cette voie à contre-courant de la doxa a été dégagée par Jean Gimpel (1918-1996) dans les années 1950. Très méfiant à l’égard des méthodes et des certitudes universitaires, cet historien de l’art et essayiste iconoclaste a entrepris de décrasser le Moyen Âge et de démontrer sa modernité à travers deux ouvrages : Les Bâtisseurs de cathédrales (1958) et La Révolution industrielle du Moyen Âge (1975) – sa bibliographie compte moins de dix livres, mais ses colloques et séminaires en France comme aux États-Unis sont innombrables. Dans ce dernier livre, Gimpel démontre qu’il n’y a pas d’anachronisme à parler d’industrie médiévale car, du XIe au XIIIe siècle, l’Europe occidentale a connu une période d’intense activité technologique, l’une des époques de l’histoire les plus fécondes en inventions – et il en dresse la liste. Selon lui, la première révolution industrielle date donc du Moyen Âge, non de la fin du xviiie siècle. Pour imager son propos, il se prête au jeu des équivalences entre la France médiévale et l’Amérique contemporaine : « La Beauce et les Grandes Plaines ; la charrue et la mécanisation ; la foi et la liberté ; la cathédrale et l’automobile ; Beauvais et l’Empire State Building ; les cisterciens et Henri Ford ; Chartres et Times Square ; l’écu d’or et le dollar ; le moulin à eau et la machine à vapeur. » Et l’on découvre l’incroyable mécanisation du travail médiéval avec la maîtrise des moulins à eau et à vent : en meulant et en pilant, ils révolutionnent le traitement des récoltes, du fer et du tissage. Il s’en ouvre en ville et à la campagne. Ils ont plusieurs propriétaires et le cours des actions varie selon leurs rendements. Le moulin est « une usine médiévale ».

Gimpel estime que l’histoire de la technique est restée longtemps ignorée car les universitaires ont presque toujours dédaigné le travail manuel. « Dans notre civilisation occidentale, deux systèmes d’éducation, celui des arts mécaniques et celui des arts libéraux, forment respectivement deux types d’hommes : les ingénieurs et les littéraires. Quant aux historiens, ayant adopté les préjugés des intellectuels, ils se sont rarement penchés sur l’histoire des techniques. » Décidément, une histoire de l’Histoire reste à écrire.

La révolution industrielle du Moyen Âge, Jean Gimpel, Seuil, 1975, 288 pages