Quatre procès et un atterrement

Éric Zemmour a été condamné à 10 000 euros d’amende. La Justice ne lui reproche pas d’avoir réécrit l’histoire de la Shoah mais de l’avoir mal racontée.

Et dire qu’il n’a même pas expressément prononcé les paroles qui lui valent tant d’ennuis ! En octobre 2019, lors d’un débat en direct sur CNews, Éric Zemmour est apostrophé par Bernard-Henri Lévy : « Un jour […] vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les juifs… », lui lance le philosophe. « Français, précisez français », interrompt celui qui n’est encore que journaliste. « Ou avait sauvé les juifs français, rectifie BHL. C’est une monstruosité, c’est du révisionnisme ! »

Rappel historique

« C’est encore une fois le réel, je suis désolé », cingle Zemmour qui, sur le moment, ne se rend manifestement pas compte que son interlocuteur, en persévérant à dire « les » juifs (au lieu d’employer, comme l’honnêteté intellectuelle le commanderait, l’article « des »), continue en réalité de caricaturer sa position sur la question.

Car dans ses livres, le fondateur de Reconquête n’a jamais écrit qu’aucun juif français n’avait été déporté sous l’Occupation, et n’a jamais prétendu que Vichy n’avait pas collaboré à cette abomination. Autrement dit, il n’a jamais nié ni minimisé de façon outrancière un crime contre l’humanité.

En revanche, il a rappelé une donnée qui fait consensus parmi les chercheurs : la proportion de nos compatriotes juifs morts à cause de la Shoah est moins élevée qu’ailleurs en Europe. Or cette statistique plus favorable s’explique, pour une faible part, par des manœuvres ponctuelles menées par Vichy afin d’éviter la déportation de certains juifs français en les remplaçant par des juifs étrangers. Pas sûr toutefois que le mot « sauver », souvent utilisé par Éric Zemmour à ce sujet, soit approprié. Ce régime n’était certainement pas composé de « sauveteurs » ni de « sauveurs »…

Condamné pour n’avoir pas corrigé un autre…

En attendant, l’occasion était trop belle pour les ennemis de l’auteur du Suicide français. Rapidement après l’émission sur CNews, cinq associations antiracistes portent plainte contre lui pour contestation de crimes contre l’humanité. Au début, les choses se passent bien pour Zemmour, qui est innocenté en 2021 par le tribunal de Paris, puis en 2022 par la cour d’appel, au motif que Pétain n’ayant pas été condamné pour crimes contre l’humanité mais uniquement pour haute trahison, il n’est pas interdit par la loi Gayssot de faire son apologie – ce que d’ailleurs Zemmour ne fait pas.

Seulement, les plaignants et le parquet général se pourvoient en cassation et, l’année suivante, la haute juridiction annule la relaxe en faisant valoir que la complicité de l’ancien héros de Verdun dans la Solution finale, quoique non consignée dans les annales judiciaires, est établie par les historiens, tous d’accord pour dire que Vichy a envoyé des policiers français arrêter des juifs et les livrer aux Allemands.

L’affaire est donc renvoyée devant une nouvelle cour d’appel qui vient de condamner Éric Zemmour à 10 000 euros d’amende et à verser un euro de dommages-intérêts aux parties civiles. L’essayiste s’est à son tour pourvu en cassation. Dans leur décision, les juges reconnaissent que les propos incriminés, tenus sur CNews, ne ressemblent pas à ce que leur auteur professe de façon plus nuancée dans ses ouvrages. Mais ils lui reprochent de ne pas avoir, en tant que professionnel habitué à s’exprimer dans les médias, mieux corrigé son interlocuteur après que celui-ci lui a fait dire n’importe quoi. La justice française c’est pas Byzance, mais c’est parfois byzantin.