« Séparatismes » : un projet porteur de division

Vendredi 2 octobre, le président de la République a présenté les grandes lignes d’un projet de loi annoncé depuis un an pour lutter contre les « séparatismes ».Depuis, les ministres en charge de sa finalisation distillent quelques précisions sur les mesures envisagées.

Celles-ci marquent une inflexion dans les choix antérieurs du président de la République, soulèvent des interrogations quant à leur conformité avec la constitution et les engagements internationaux de la France et ouvrent la voie à la stigmatisation d’une partie de la population.

Il ne suffit pas, en effet, d’évoquer de futures mesures destinées à pallier la rupture d’égalité et les discriminations qui frappent plusieurs territoires pour contrebalancer le sentiment, que donnent ces projets, que c’est dans une certaine population pratiquant une certaine foi que se trouve la source de certaines difficultés.

Cette logique qui inverse les causes et les conséquences transforme l’adhésion aux principes de la République en une morale de pouvoir. Prétendre commander l’ordre et la sécurité à celles et ceux que l’on a mis de côté et plongés dans le désordre d’une vie sans avenir, c’est s’exposer à la pire des révoltes, le cri de celles et ceux qui n’ont rien à perdre et donc rien à construire dans le cadre de la République.

C’est le risque que prend le président de la République en faisant d’une partie de la population, celle de culture et de confession musulmane ou perçue comme telle, les potentiels porteurs des pires dérives allant jusqu’aux plus mortifères d’entre elles.

Au détour d’adaptations techniques, ce sont les équilibres de trois grandes lois de la République qui fondent nos libertés fondamentales qui seraient simultanément modifiées: la loi de 1882 sur l’instruction obligatoire, la loi de 1901 sur les associations, la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.

Or nombre de dispositions proposées dans ce projet de loi peuvent déjà trouver des réponses satisfaisantes dans le droit actuel et peser efficacement contre tous les intégrismes et toutes les dérives sectaires. Et il n’appartient pas à la République de régenter les consciences au-delà de ce qui est nécessaire au respect du pacte républicain et de l’ordre public.

Avoir la prétention d’organiser un culte, c’est ignorer ce qu’est la loi de 1905 qui refuse le régime concordataire pour instituer un régime de liberté. Enrégimenter le monde associatif dans un cadre directif voire contraint, c’est méconnaître la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 et autoriser tous les abus de pouvoir dans le financement associatif et leur indépendance.Ce sont enfin les carences des contrôles des obligations accompagnant la liberté de choix des parents sur les modes d’instruction de leurs enfants qui sont en cause plus que son principe.

Comme l’histoire nous l’apprend, au prétexte de situations particulières et limitées, ce sont des restrictions générales aux libertés que l’on édicte.

Alors que la France traverse une grave crise sanitaire, économique, sociale, environnementale qui exacerbe les inégalités connues entre les territoires et les populations et qui doit tous nous mobiliser, nous refusons d’entrer dans une telle démarche de diversion et que l’unité nationale soit mise en cause.

Nous demandons au gouvernement d’abandonner un projet qui ne recèle que dangers et divisions sans apporter de réponses utiles aux dérives qu’il prétend combattre.

Premiers signataires : Ligue des droits de l’Homme (LDH), Confédération générale du travail (CGT), Fédération syndicale unitaire (FSU), Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat des avocats de France (Saf), Actions Droits Musulmans (ADM), Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), Fédération nationale de la Libre Pensée, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), Memorial 98, le Planning familial