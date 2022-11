A cause d’une circulaire interministérielle du 31 mai 2021, plusieurs procédures sont et seront classées sans suite pour réduire le nombre de procédures non-traitées dans les commissariats de police et de gendarmerie.

Selon le JDD, une circulaire interministérielle du 31 mai 2021 (Justice et Intérieur) a demandé aux procureurs de baisser le nombre de procédures bloquées dans les commissariats et les gendarmeries (CNews)

Et cela avec des classements sans suite, par pure opportunité quantitative, de procédures où aucune enquête n’aura été menée.

Difficile à croire de prime abord, tant cette manière ostentatoire d’afficher son incurie et son impuissance est dévastatrice pour la Justice à laquelle on fait jouer un rôle indigne d’elle. Dévastatrice aussi pour les services de police et de gendarmerie accusés d’être totalement dépassés par la masse de ce qu’ils auraient à traiter.

Pourtant Me Caty Richard a révélé que l’une de ses clientes avait porté plainte en 2018 pour abus de faiblesse et que cette affaire venait d’être classée sans suite au motif surprenant suivant : «Vu la dépêche interministérielle en date du 31 mai 2021 visant à apurer les stocks de procédures non traitées dans les services de police et de gendarmerie»…

A lire aussi: Moi, c’est de l’Assemblée nationale dont j’ai honte!

La démonstration est faite qu’à côté des motifs de classement légitimes, il y a dorénavant une entreprise validée de déni et d’effacement qui va léser un nombre considérable de plaignants et aggraver l’image négative des Parquets soumis à cette scandaleuse injonction. Qu’on ait même osé la formuler et l’écrire est hallucinant.

Comme si, toute honte bue, on ne se préoccupait plus de donner au moins le change et de tenter de faire bonne figure. L’institution judiciaire est nue, le rapport entre elle et les services d’enquête totalement perverti.

Pour le ministère de l’Intérieur, Frédéric Veaux est à la manoeuvre. Lui qui s’est déjà mobilisé dernièrement avec un projet nuisible pour l’autonomie et l’efficacité de la police judiciaire (voir mon billet du 11 octobre, «La police à VEAUX-l’eau…»).

Comment le lien de confiance entre la justice et des citoyens déjà trop naturellement persuadés du pire pourrait-il bénéficier d’une embellie avec de telles aberrantes instructions, qui visent à rien de moins qu’à travestir la réalité et à créer des injustices et des ressentiments ?

Je me souviens qu’au Parquet général de Paris, quand Pierre Truche son chef avait invité les Parquets du ressort à demander le retour des dossiers d’instruction anciens pour voir s’ils ne pouvaient pas être réglés en l’état, l’initiative avait été saluée et les résultats probants. L’efficacité, dans beaucoup de cas, avait permis de corriger le risque d’une stagnation. Cette circulaire interministérielle du 31 mai 2021, au contraire, est un mauvais coup porté à la vérité et à la démocratie.

Contre la justice laxiste Price: 10,49 € 1 used & new available from 10,49 €

68 Partages Partagez Print Email

68 Partages Partagez Print Email