Moi, c’est de l’Assemblée nationale dont j’ai honte!

Vilénies politiques, refus d’unité pour le bien commun, indignations à outrance : l’Assemblée nationale ne représente plus la nation.

Honte de ces tumultes permanents, honte de ces calculs politiques qui empêchent de voter quoi que ce soit au nom de l’intérêt général si cela nuit aux petits calculs personnels, honte de ceux qui ne veulent pas s’allier l’espace d’un vote dont le pays a besoin, honte d’un marketing dont aucune marque ne voudrait, fait de dénigrement de l’autre, honte de partis dans lesquels il est impossible de se reconnaitre, honte des troublions qui cherchent le buzz avec des médias complices de ce qui peut faire de l’audience, honte des provocations permanentes, honte de la disparition de la nuance qui apparait comme une trahison…

Qu’un député parmi d’autres ait eu une interpellation navrante en répondant à un exposé sur le danger réel que courent les migrants sur les mers est une chose, que l’Assemblée nationale en profite pour se donner bonne conscience en hurlant à qui mieux mieux est désespérant en termes d’image. Et surtout, à cette occasion la manipulation de l’Assemblée elle-même, consistant à faire d’une réflexion très malvenue, une insulte raciale ad nominem discrédite toute forme d’éthique ! Car personne ne semble maintenant en douter, c’était bien aux bateaux auxquels cette injonction de retourner en Afrique était lancée, d’ailleurs la nature de l’article juridique évoqué pour la punir est en cela significative. Une manipulation grave pour la neutralité supposée du parlement visant à mieux qualifier de racisme cette intervention qui tombait bien pour se donner bonne conscience et s’obstiner à nier un parti démocratiquement élu, en le renvoyant indéfiniment dans son camp « nazi » et extrémiste. Droite ou extrême-droite, c’est la droiture qui est la meilleure des politiques !

Oui, cette réflexion est désolante, et en ce lieu et à la cantonnade, mais vouloir en faire plus sur le sujet contribue au désarroi du pays. C’est justement comme cela que l’on rend nos concitoyens extrémistes ! Leur ressenti et ce qu’ils se disent entre eux au café du commerce, ils ne veulent pas l’entendre à l’Assemblée nationale et c’est bien ; mais ils ne veulent pas non plus la négation de leurs opinions et de leurs votes témoignant de leur inquiétude sur l’immigration. Trop d’indignation affichée exacerbe les choses.

Et puis qu’est-ce que ces tribunaux d’un autre temps ? Ce règlement étrange consistant à priver un parlementaire de la moitié de son salaire pendant 2 mois ! Quel rapport avec son outrance quelle qu’elle soit ? Imaginons une entreprise ou une association ou l’on applique ce type de sanction ?

Si le crime est si grave, la solution est simple : il faut renvoyer l’élu coupable devant ses électeurs : ce sont eux qui jugeront et décideront s’ils veulent le réélire ou le punir

Et si c’est l’indiscipline et le trouble causé à la séance qui sont en cause, c’est tous les jours qu’il faut mettre des amendes, et ils seront nombreux à être taxés, mais l’extrême-gauche fait de sa mauvaise tenue et de ses outrances un étendard populaire méprisant pour le peuple qui ne se définit pas par un débraillé et une contestation de cancres dans une classe insoumise.

Tout ce qui est excessif est insignifiant… et notre parlement devient insignifiant, il ne représente plus la nation particulièrement inquiète en ce moment, et c’est grave pour la République.

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email