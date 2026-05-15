Thuram d’attaque, M’Bappé patraque

Didier Deschamps a donné la liste des joueurs sélectionnés pour la prochaine Coupe du monde de foot. Avec Marcus Thuram, un joueur pas toujours exemplaire. Et M’Bappé, un capitaine qui préfère se distinguer sur le terrain politique… en attaquant le RN.

Hier soir, en direct au journal de TF1, comme un président s’adressant à la nation, Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a dévoilé la liste des 26 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde de foot, qui débutera le 11 juin au Mexique (co-organisateur avec les Etats-Unis et le Canada).

En attaque, où neuf places étaient à pourvoir, six étaient promises à des joueurs incontestables (voir plus bas…) Seuls trois postes restaient à attribuer… et les heureux lauréats s’appellent Maghnes Akliouche (qui joue à Monaco), Jean-Philippe Mateta (attaquant d’origine congolaise qui évolue à Londres à Cristal Palace) et Marcus Thuram, le fils de Lilian (le chantre autoproclamé de l’antiracisme), au détriment notamment du Rennais Esteban Lepaul, meilleur buteur du championnat de France, ou de Florian Thauvin, auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens.

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Pour Marcus Thuram, 29 ans, c’est une sélection qui récompense une carrière pas vraiment exemplaire. Après des débuts à Guingamp, il évolue en Bundesliga (le championnat d’Allemagne), sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. Le 19 décembre 2020, face à Hoffenheim, il se fait expulser, après avoir craché sur un adversaire, l’Autrichien Stefan Posch. Mais son père Lilian assure alors, juré craché, que son fils Marcus a expectoré à l’insu de son plein gré : « Après coup, j’ai eu son explication, c’est à dire qu’il était en rage, fou de colère, et donc il a insulté et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie. »

Pour un tel comportement, on peut penser qu’un blanc qui aurait craché sur un joueur de couleur aurait été écarté de toute sélection en équipe de France ; mais Deschamps, s’il est fâché avec Zidane, est en excellents termes avec Lilian Thuram (joueur avec qui il a gagné la Coupe du monde 98), et après le crachat, il offre à Marcus le rachat : il le sélectionne pour participer à la Coupe du monde 2022. En finale contre l’Argentine, lors des prolongations, sous le regard de millions de téléspectateurs, Deschamps passe un savon à un joueur qui n’en fait qu’à sa tête et ne respecte pas les consignes : il s’agit de Marcus Thuram. Mais bon, un savon c’est fait pour laver et Deschamps passe l’éponge et efface l’ardoise.

Depuis Marcus Thuram joue pour un club italien, l’Inter de Milan, où il s’est fait pincer pour un attentat à la pudeur. Le 13 mars 2024, lors du match Atletico Madrid-Inter de Milan, il saisit les »corones », les parties intimes du Monténégrin Stefan Savic… Heureusement l’arbitre avait les yeux ailleurs, Thuram n’est pas pris la main dans le sac et s’en sort. Didier Deschamps le met cependant en garde: « Il n’y a pas eu de conséquences, mais évidemment Marcus le sait bien, c’est un geste à ne pas faire. » Et donc, lui accordant une nouvelle fois sa confiance, il l’a couché sur sa dernière liste (où son père Lilian Thuram ne pourra trouver aucun signe de »narcissisme blanc »), en attaque, aux côtés des joueurs du PSG, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, Rayan Cherki (Manchester City), Michael Olise (Bayern Munich), et bien évidemment le capitaine de l’équipe, Kylian M’Bappé, star qui ne brille plus, étoile absorbée par un trou noir, depuis qu’en 2024 il a quitté le PSG pour le Real Madrid.

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Un M’Bappé qui semble plus concerné par l’élection présidentielle de 2027 que par la prochaine Coupe du monde de foot. Dans un entretien accordé au magazine américain Vanity Fair (publié le 12 mai) il appelle à se mobiliser contre le Rassemblement national : « Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes ». Jordan Bardella lui a répondu du tac au tac : « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des champions ! »

Effectivement depuis que M’Bappé a quitté Paris pour Madrid, le PSG gagne et le Real perd. Maintenant, s’il veut jouer sur un terrain politique, on lui donne carte blanche et on lui offre un but en or pour s’illustrer. Si du côté de son père, Kylian est d’origine camerounaise, du côté de sa mère, Fayza Lamari, il a des attaches algériennes: il pourrait ainsi demander à l’Algérie de libérer le journaliste Christophe Gleizes, journaliste sportif à So Foot, retenu en otage depuis juin 2025.

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