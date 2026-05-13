L’agonie en alexandrins

Houellebecq ne fait pas l’unanimité, cela est encore plus vrai de sa poésie. Son récent recueil parle, dans une langue mélancolique et très sombre, du vieillissement, de la solitude, du désir qui s’éteint et de la mort qui approche inexorablement.

Depuis Configuration du dernier rivage, paru en 2013, Michel Houellebecq n’avait pas publié de recueil poétique. Entre temps, paraît son magistral roman Anéantir, ainsi qu’une confidence un peu embarrassée (quoique vengeresse), suite à une triste affaire, intitulée Quelques années de ma vie. Dans ce dernier texte, se confirment les signes d’une sorte de décomposition littéraire, venue avec l’âge et la proximité de la mort, cette dernière étant vécue de plus en plus sincèrement. Le dandysme s’efface devant la Faucheuse, qui retire à l’écrivain ce qui lui restait de pose ou d’affectation, le dépouille de ses oripeaux, le livrant, tel qu’en lui-même il se décompose, à la mort qui se rapproche.

Houellebecq ne fait pas l’unanimité, cela est encore plus vrai de sa poésie. Post-baudelairienne, versifiée et rimée, elle ignore les inventions formelles du XXe siècle, mais le lien qui la rattache au XIXe est profond et intime (Aurélien Bellanger a écrit au moins un bon livre[1], celui dans lequel il présente Houellebecq comme le continuateur d’un romantisme que les réalistes avaient trop prématurément liquidé). Depuis ses premiers textes, Houellebecq, alors qu’il n’était pas un écrivain célèbre et traduit, affirme que la structure est le seul moyen de se protéger contre le suicide. La facilité de certaines rimes (par exemple « bulgares », « escarres », « barbares » dans le premier poème du recueil), la forme presque scolaire de certains vers, préserve l’authenticité et la permanence de la voix du poète, dont le ne varietur, creuse et affirme un génie qui n’est pas d’invention mais de fidélité à cette mélancolie qui fait que Houellebecq nous est si proche, à mesure qu’il se rapproche du trou. Pourquoi chercher du nouveau dans un combat qui était « perdu d’avance » ?

Si le poète évoque les barbares qui se présentent à nos portes, il faut y voir, non pas une allégeance à la théorie du Grand remplacement, comme certains lecteurs mal intentionnés l’ont dit, mais de la résignation devant des forces d’anéantissement, que des écrivains apocalyptiques comme Bloy ou Céline ont pressenties. Ces barbares sont les annonciateurs de la défaite de l’occident, ils sont aussi le produit endogène d’un monde qui a « légèrement basculé sur son axe ». Se souvient-on d’ailleurs du poème « Non-réconcilié » : « Mon père était un con solitaire et barbare » ? Le barbare est plus intime qu’il n’y paraît.

Car pour Michel Houellebecq, le vide est certain. L’espérance chrétienne, qu’il évoque dans son dernier poème, n’est qu’un éphémère sursaut d’espérance, que la pensée de la décomposition des corps dissout définitivement. C’est elle, la mort, la véritable demeure, et non pas celle, passagère, que vante un ironique poème consacré à l’immobilier (« Hardi, les acquéreurs ! »)

Dans ce recueil, nous trouverons des poèmes à la beauté bouleversante et atroce comme « 0.0.6 », où l’humanité est présentée comme :

« Larve tremblante et nue qui saigne

Dans la torture du présent

Avant que ta chair ne s’éteigne

Absolument »

Dans un même registre, le terrible « Au bout du bout » produira une impression inoubliable sur le lecteur :

« Les morts ne parlent plus beaucoup

Ils se répandent en flaques huileuses

Ils sont nulle part et partout

Ils grimpent sur nos dos, ils creusent »

Ces morts, « nulle part et partout » ne sont-ils pas (plutôt que les migrants ou autres prétendus envahisseurs) les vrais barbares, vers ou bacilles, qui dévorent un monde en décomposition ?

Le sexe se fait une place dans le recueil, mais moins grande que dans les précédents, ce sont des érections séniles, les dernières joies d’un corps défaillant et pourtant avide de tendresse. La solitude du « Grand célibataire », est sans remède :

« Dans les muqueuses solitaires

Circule un parfum énervant

Je suis le grand célibataire

Je suis le dernier des vivants »

Quant à « l’éjaculation faciale », elle est le dernier sursaut, l’explosion d’un bubon, l’ultime et stérile libation du mourant.

A certains moments s’exprime la tendresse du poète, à travers les derniers soins prodigués au corps vieillissant.

« Tu rêveras de mondes vastes

d’endroits très doux, très caressants. »

Ce Combat toujours perdant, sursaut d’agonie poétique, le poète le porte avec la vigueur déclinante de sa chair, et la profondeur d’une voix toujours très reconnaissable.

A la fin du dernier poème, dans un style macabre qui fait penser à Villon, l’alexandrin à sa césure pend le « je » poétique au-dessus de l’abîme : « Et c’est ainsi que je me sépare du monde »

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[1] Aurélien Bellanger, Houellebecq écrivain romantique, Léo Scheer, 2010