Trump: coup fourré à Seattle

L’Iran et l’Égypte ne veulent pas d’un «match des fiertés» à Seattle pendant la Coupe du monde. Au-delà de ce match controversé, si l’Iran est bien qualifié pour la compétition et s’y prépare, les autorités du pays annoncent toujours un possible boycott à cause du conflit avec les États-Unis, co-organisateur.

Le conflit américano-iranien joue une surprenante prolongation sur le terrain du… foot. En juin, les États-Unis (secondés par le Mexique et le Canada) accueillent la Coupe du monde ; écueil, l’Iran est l’un des 48 pays qualifiés.

Vu le contexte, le ministre des Sports Ahmad Donyamali avait estimé que la Team Melli, l’équipe nationale iranienne, ne pourrait « en aucun cas participer à la Coupe du monde ». Trump le reprenait alors de volée en déclarant que pour « leur propre vie et sécurité », il était effectivement préférable que les Iraniens ne fassent pas le déplacement… Ces derniers revendiquent maintenant le droit de participer, mais demandent à jouer leurs matches au… Mexique. Cela leur éviterait de mettre les pieds sur un terrain glissant, un gazon maudit – un piège tendu le 5 décembre à New York lors du tirage au sort de la Coupe du monde. Ce jour-là Gianni Infantino, numéro 1 de la FIFA (fédération internationale qui compte 211 pays, soit plus que les 193 États membres de l’ONU) remettait à Donald Trump le prix de la paix de la FIFA (!), une distinction spécialement créée pour lui, et annonçait que lors de la compétition serait disputé le 26 juin à Seattle un « match des fiertés », dédié à la cause LGBT.

Or ironie du sport, le tirage au sort, qui avec le recul ressemble à un coup fourré, a désigné pour jouer ce « match des fiertés » deux équipes musulmanes, l’Égypte et… l’Iran, pays où en vertu de la loi islamique, les relations homosexuelles sont interdites et peuvent être punies de la peine de mort… Maintenant, si l’Iran déclare forfait ou obtient le droit de jouer ses matches au Mexique, la FIFA devra trouver une autre équipe pour disputer à Seattle ce match des fiertés homosexuelles. Le Brésil a le profil… Cela permettrait à la nouvelle Mairie de Paris d’installer une « fan zone » au bois de Boulogne, où les Brésilien-nes sont toujours de la partie (de jambes en l’air) quand il s’agit de faire des passes.