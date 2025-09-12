Avec Sophie de Menthon, réhabilitons la réussite!

La présidente du mouvement patronal Ethic et chroniqueuse Sophie de Menthon s’emploie jour après jour à réhabiliter l’image du patronat auprès des Français. Elle publie un livre.

À la lecture du titre, la tentation serait grande de considérer le dernier livre de Sophie de Menthon comme un simple florilège de sucess stories d’entrepreneurs. Ce serait non seulement sous-estimer la portée de l’ouvrage mais aussi passer à côté des nombreux messages que celui-ci véhicule. Le terme de sucess story lui-même serait déplacé puisque Sophie de Menthon fait le choix audacieux de parler exclusivement de chefs d’entreprise français. Qui mieux qu’une chef d’entreprise pour parler de ses pairs ? D’autant que l’engagement de Sophie de Menthon à leurs côtés n’est plus à prouver, tant la présidente du mouvement Ethic est devenue ces dernières années une figure incontournable de la défense des entreprises de toutes tailles, ne limitant pas l’économie au CAC40 et accordant aux PME la place qu’elles méritent dans le paysage économique français.

« Patron », un joli mot devenu bêtement péjoratif

Il est d’usage actuellement de parler de « dirigeants », de « chefs d’entreprise » ou encore d’« entrepreneurs » mais c’est malicieusement que Sophie de Menthon choisit d’employer le mot « patron », dont la mauvaise presse dans notre pays ne date malheureusement pas d’hier. Il y a les petits, que l’on tolère, surtout quand ils ne sont le patron de personne d’autre que d’eux-mêmes et il y a les grands patrons, surtout ceux de l’honni CAC40, qu’il est d’usage de mépriser. Peu s’insurgent de les voir régulièrement convoqués et sommés de se justifier devant des commissions à l’Assemblée nationale car si la mauvaise réputation du patron n’est pas une spécificité franco-française, force est de constater qu’elle est solidement ancrée dans notre société.

A lire aussi, Jean-Jacques Netter: Le mur des comptes

Qui n’a pas entendu l’été dernier des enfants dire que, plus tard, ils souhaitaient être Léon Marchand ou Thomas Pesquet ? Pour peu que l’un d’eux aurait déclamé vouloir être Alain Afflelou, la scène se serait révélée beaucoup plus cocasse et incongrue. Et pourtant. Alain Afflelou ne connaît personne dans le secteur de l’optique lorsqu’il ouvre sa première boutique à Bordeaux en 1972. Le leader de la franchise optique et audio compte désormais 1 468 points de vente et est présent dans 19 pays. Que sait-on vraiment de ces hommes et femmes dans l’ombre des marques françaises que l’on connaît tous et qui font partie de notre histoire ? Peu, ou pas assez. Sophie de Menthon le déplore : « On ne s’autorise pas à s’étendre sur le talent de ceux qui créent, qui dirigent, qui inventent les produits ou services à succès, le labo qui trouve le vaccin, la marque qui cartonne, le restaurant étoilé qui régale, la voiture qui fait rêver, la haute joaillerie qui fait briller les femmes, etc. »

42 confidences

Persuadée que c’est la méconnaissance qui engendre la haine ou la jalousie, Sophie de Menthon choisit de lever le voile sur ceux qui font l’économie française et s’emploie à leur donner la parole, les invitant dans cet ouvrage à parler de leur parcours. Derrière les marques emblématiques du paysage français, l’entrepreneur est souvent dans l’ombre, caché derrière le nom de l’entreprise, quand bien même celle-ci est éponyme.

A lire aussi, Sophie de Menthon: J’aime les hommes…

Ne nous méprenons pas : il n’est pas question ici de marketing camouflé derrière du storytelling, mais bel et bien d’histoires d’hommes et de femmes avec leurs rêves, leurs ambitions, leurs peurs, leurs aventures entrepreneuriales, mais aussi les doutes et échecs qui ont souvent pavé la route de leur réussite. Sophie de Menthon relève ainsi le défi de parler d’économie sans parler de chiffres ! Il fallait le faire ! Fidèle à sa volonté de casser l’image d’une économie réservée aux seuls initiés, elle signe ici un livre accessible à tous, instructif, utile et inspirant.

Au total, ce sont quarante-deux patrons qui se confient à Sophie de Menthon, et c’est peu dire que leurs secteurs d’activité sont variés ! L’optique, l’art, l’immobilier, la santé, ou même l’agriculture, des marques connues de tous comme Mousline ou Mauboussin à celles plus confidentielles : l’économie française est partout et fait partie de nos vies. Il ne s’agit pas cependant de faire l’éloge d’une époque révolue et prospère mais de prouver que le monde actuel recèle d’opportunités pour peu que l’on ose les saisir ! La détermination, la persévérance, la passion et l’audace, si elles ne sont pas les ingrédients miracle de la réussite, se retrouvent souvent dans les parcours de ceux qui réussissent. Ceux-ci n’hésitent d’ailleurs pas à confier à l’autrice leurs analyses et leur ressenti quant aux mutations et nouvelles donnes du monde actuel, notamment la nécessité d’intégrer une démarche responsable et éthique au sein des entreprises.

A lire ensuite, Thibault Lhirondelle: Non, il n’y a pas trop de restaurants en France, il y a simplement trop de mauvais restaurants!

Le livre de Sophie de Menthon s’inscrit particulièrement dans une actualité ponctuée par de profondes crises sociales, politiques et économiques. Oui, nous avons plus que jamais besoin de modèles, de personnes inspirantes dans un monde où le sens de l’effort et la valeur travail sont devenus sous-cotés voire has been. L’un des enseignements de ce livre est que si la réussite est possible, elle n’en est pas moins parfois difficile et semée d’embûches !

Dans ce contexte, la réhabilitation de l’image du chef d’entreprise ne devient pas seulement souhaitable mais nécessaire. Soyons fiers de nos entrepreneurs nationaux et changeons enfin le regard que l’on porte sur la réussite et l’ambition ! Notre pays regorge de talents et de succès en devenir : telle est la vision que Sophie de Menthon souhaite transmettre pour inspirer les générations actuelles et à venir. Si réussir est possible, remettre l’humain au cœur de l’économie l’est aussi. Ce livre nous le prouve.

360 pages