Renaud Camus est-il contagieux?

Alors que deux journalistes du Monde publient une enquête à charge contre le « théoricien du grand remplacement », dont ils n’ont pas lu les livres, Renaud Camus livre un entretien de six pages dans le nouveau Causeur.

On allait voir ce qu’on allait voir. Le plus célèbre des idéologues de l’extrême droite mondiale enfin étrillé en place publique ! Quand, au début de l’année, les éditions Flammarion ont annoncé la sortie de la première biographie de Renaud Camus signée par deux reporters du Monde, Gaspard Dhellemmes et Olivier Faye, toutes les rédactions progressistes de France et de Navarre ont piaffé d’impatience. Il fallait vite recommander l’achat de L’homme par qui la peste arriva, afin que la laideur humaine du « théoricien du grand remplacement » soit, une bonne fois pour toutes, connue de tous !

Et puis patatras. La montagne antifasciste a accouché d’une souris vaguement people et un rien homophobe. Tout juste les plus pudibonds seront-ils choqués de découvrir certains détails sur les backrooms new-yorkaises fréquentées dans les années 1980 par l’auteur de Tricks et par Andy Warhol, dont il fut proche. Mais pour le reste, quand bien même les informations contenues dans l’ouvrage seraient 100 % vraies (ce qui est loin d’être certain), rien d’abominable ne ressort de ce portrait pourtant exclusivement à charge.

C’est que si Dhellemmes et Faye ont eu accès, par la grâce de l’intéressé, à toute la correspondance de Renaud Camus, qu’ils ont compulsée pendant près de trois ans, ils paraissent avoir oublié l’essentiel : l’examen de l’œuvre. Dans le match entre Proust et Sainte-Beuve, on oublie souvent qu’une troisième voie existe pour les incultes, le journalisme de caniveau. Résultat, comme à peu près tous ceux qui se sont essayés à l’exercice avant eux, les deux contempteurs de Renaud Camus le détestent… manifestement sans l’avoir lu.

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Pour se faire une idée de la pensée « sulfureuse » de l’écrivain, on recommandera donc plutôt sa dernière publication, Décolonisation, dans laquelle il explique en détail pourquoi il voit l’immigration africaine et moyen-orientale comme la pire des catastrophes jamais arrivées à l’Europe.

Dans une langue impeccable qui n’appartient qu’à lui, Renaud Camus déploie une thèse que l’on peut qualifier, pour faire savant, d’« ethno-différentialiste » (et non pas suprémaciste comme l’écrivent ses biographes), consistant à n’accepter que très marginalement le métissage afin de préserver le caractère propre à chaque peuple, c’est-à-dire son héritage non seulement culturel mais aussi racial – ce à quoi nous ne saurions souscrire, puisqu’il nous semble quant à nous que la couleur de peau n’est pas un critère pour transmettre l’art de vivre à la française.

Mais surprise, au lieu de s’autoriser d’intellectuels conservateurs comme Claude Lévi-Strauss (pour qui les civilisations ont besoin d’un certain degré de différence si elles veulent exister), Camus préfère convoquer Zygmunt Bauman, Giorgio Agamben et Frantz Fanon, tous marqués très à gauche pour affirmer que c’est le capitalisme qui nous impose le « grand remplacement ». Un système qui, pour lui, entretient un lien de parenté étroit avec le nazisme ! Autant dire que nous ne partageons pas du tout cette analyse, et même que nous la trouvons irrespectueuse pour les victimes de la Solution finale, qui n’ont pas été massacrées au nom d’Adam Smith ou de Friedrich Hayek. Reste que le châtelain de Plieux est un débatteur hors pair, avec lequel on peut s’engueuler avec style et correction. Bref, Camus est un auteur qu’on aime bien car il châtie bien.