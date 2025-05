Ces irresponsables qui ont permis l’islamisation de la France

Alerte: l’islamisme s’infiltre partout dans la société française. Un Conseil de défense réuni autour d’Emmanuel Macron se penche aujourd’hui sur la menace des Frères musulmans. Un rapport explosif, jusqu’alors tenu secret, révèle une infiltration profonde et méthodique. Bruno Retailleau dénonce depuis des semaines l’emprise croissante de l’islam politique, facilitée par des décennies de laxisme, voire de complicités au sein des élites.

Qui sont les traitres ? Qui sont ceux qui ont fait le lit des Frères musulmans en France ? Le rapport déclassifié sur leur infiltration, publié ce mercredi par Le Figaro, a été initié par Bruno Retailleau. Ce document confirme l’emprise de l’islam politique, champion de la dissimulation et de la victimisation, dans les rouages de la société. Cette mise au jour officielle de l’offensive frériste servira de base de réflexion à un Conseil supérieur de la défense nationale qui se tiendra ce matin à l’Élysée.

«Le Figaro» dévoile le rapport choc sur les méthodes des Frères musulmans pour instaurer la charia en France. https://t.co/WbujcaZitE pic.twitter.com/r78RsSm70m — Le Figaro (@Le_Figaro) May 20, 2025

Ennemi de l’intérieur

Après les attentats islamistes de 2015, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, déclarait encore : « Pour ma part, je ne parlerai jamais d’ennemi intérieur ». Cette politique de l’autruche a été celle des pouvoirs successifs, tétanisés à l’idée d’être accusés d’islamophobie ou de xénophobie par les organisations antiracistes. Celles-ci ont été les premiers protecteurs de cette idéologie totalitaire et antisémite, en forçant à répéter sans nuance, avec Jacques Chirac : « L’islam est une religion de paix et de tolérance ». On ne peut donc qu’applaudir à l’initiative du ministre de l’Intérieur, qui rompt avec 40 ans de non-dits gouvernementaux. En réalité, nombreux auront été les lanceurs d’alerte, depuis l’affaire du foulard de Creil (1989), à avoir identifié le risque que fait courir l’islam invasif dans son désir de conquête et de visibilité. Dès 2002, Les territoires perdus de la République, témoignages coordonnés par l’historien Georges Bensoussan, avaient donné une première photographie des dérives du communautarisme en milieu scolaire. En 2007, votre serviteur avait également tenté (La fracture identitaire, Fayard) de secouer le grand aveuglement sur les prémices d’un choc de culture. J’y décrivais l’irresponsabilité de la classe politique, toujours prête à hurler au populisme, face au défi de l’immigration musulmane de masse.

C’est François Bayrou, candidat à la présidentielle, qui déclarait en 2007 : « Même dans la plus lointaine banlieue, on est heureux d’être français, on est républicain, on croit à la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », et aux valeurs qu’elle porte ». En 2005, Dominique de Villepin écrivait : « L’islam a toute sa place en Europe, d’ores et déjà et davantage encore dans l’avenir ». Il ajoutait, devant le Sénat cette fois : « La dimension islamique fait partie intégrante de l’Europe (…). Les musulmans européens, authentiques passeurs de culture, représentent une chance que nos sociétés doivent saisir pour se projeter dans l’avenir. »

Fantasmes et réalité

La quête d’un « islam européen » aura été au centre du dialogue Euro-Méditerranée, destiné en réalité à dénoncer « le fantasme d’une islamisation rampante de l’Europe ». Ce même déni sera développé en 2013 par le conseiller d’État Thierry Tuot, qui préside désormais les questions liées à l’immigration au Conseil d’état. Dans un document intitulé « La refondation de la politique d’intégration », Tuot parle d’un « prétendu communautarisme », d’une « question musulmane » qui serait « une pure invention », d’un islam « qui ne génère pas le terrorisme ». De tels propos angéliques ou mensongers, tenus par la gauche comme la droite, sont innombrables.

D’où ma question : à quand une commission d’enquête parlementaire sur les responsables politiques de l’islamisation de la France ?