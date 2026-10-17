Ce que l’IA n’aura pas !

Le Prix pour l’Intelligence de la Main, décerné début octobre par la fondation Bettencourt-Schuller, a permis de distinguer les meilleurs artisans d’art français du moment. Un coup de pouce utile par les temps qui courent.

Le monde tremble. L’IA est partout. L’édition traque les auteurs qui n’écrivent pas leurs livres ; les cabinets de conseil, d’avocats et de comptabilité licencient des employés devenus inutiles ; les professeurs suspectent toutes les copies de leurs élèves ; même les diagnostics médicaux sortent désormais de la machine.

Il est cependant un domaine où l’intelligence artificielle ne menace personne, car les hommes et les femmes qui l’animent sont plus doués qu’elle : l’artisanat d’art.

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Bien avant que l’intelligence venue d’ailleurs brouille les esprits, Liliane Bettencourt avait compris qu’il existait une autre forme d’intelligence, celle de « la main ». À la tête de sa fondation, l’héritière de L’Oréal créa donc, en 1999, le Prix pour l’Intelligence de la Main afin de récompenser les savoir-faire, la créativité et l’innovation dans les métiers d’art. Nous avions déjà pu saluer le rôle majeur que joue la fondation Bettencourt-Schuller dans le mécénat artistique, palliant bien souvent les manquements de l’État dans des lieux aussi prestigieux que la Villa Médicis notamment [1].

La 27e édition du Prix s’est tenue début octobre. Occasion de revenir sur ce qui motive cette fondation : la quête et la promotion de la beauté. « L’intelligence de la main répond aux exigences du temps long, explique Françoise Bettencourt Meyer, sa présidente. Elle valorise la qualité plutôt que l’obsolescence, la transmission plutôt que la consommation, la singularité plutôt que la standardisation. » À rebours de l’air du temps. Et pour se faire, trois récompenses ont été décernées : « Talents d’exception », qui salue un artisan d’art pour la réalisation d’une œuvre illustrant la parfaite maîtrise des techniques tout en contribuant à l’évolution de ce savoir-faire ; « Dialogues », qui encourage une collaboration entre un artisan d’art et un designer ; et « Parcours », qui met en lumière une personne morale pour sa contribution exemplaire au secteur.

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Ces nobles distinctions ont couronné cette année le « Talent d’exception » du graveur Sébastien Desplat qui, tout en s’appuyant sur le moku-hanga, une technique japonaise traditionnelle, a su renouveler l’art de l’estampe sur bois à travers un livre délicat aux planches colorées.

« Dialogues » a récompensé la collaboration entre Louis Monier et Edgar Jayet, qui ont réinterprété l’univers de la menuiserie en sièges avec « Meslée », une chaise où la maîtrise des techniques historiques nourrit le design contemporain.

La Verrerie de Biot explore sans cesse les possibilités du verre bullé, entre maîtrise du geste et liberté de création. Entreprise du patrimoine vivant, la Verrerie de Biot fait partie du Réseau Excellence, lauréat. Dans les ateliers de Louis Monier, menuisier en sièges et Edgar Jayet, designer, lauréats du Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main. Photos: © Yohanne Lamoulère / Tendance Floue

Et « Parcours » a été attribué au Réseau Excellence EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant), pour son engagement en faveur de la structuration, de la promotion et du rayonnement des entreprises détentrices du label EPV. Ce Réseau joue un rôle stratégique car il contribue à la reconnaissance et au développement de toute la filière des métiers d’art français.

Autant de savoir-faire purement humains d’humains munis de dix doigts que l’IA n’est pas près de supplanter !

[1] https://www.causeur.fr/le-rayonnement-par-la-main-fondation-bettencourt-schueller-324316