🎙️ Podcast: Xi et Trump: les deux maîtres du monde?

Avec Harold Hyman et Jeremy Stubbs.

Donald Trump accueille le président chinois à Washington pour une réunion au sommet. Que ressort-il de leur rencontre?

Tout ce qui sera d’ordre concret sera négocié dans les coulisses, bien entendu, et nous en apprendrons plus ultérieurement. Mais dans ce qu’on peut voir des interactions entre les deux hommes et de leur langage corporel, ils se positionnent sur un pied d’égalité. Donald Trump voudrait que les Etats-Unis soit la seule grande puissance, mais la régularité de ses rencontres avec Xi Jinping et les compliments dont il l’honore – en dépit du fait que le président américain accuse la Chine de tricher sur le plan économique et stratégique – indiquent qu’il reconnaît implicitement que son homologue est le seul interlocuteur de taille sur la planète.

Dans son premier discours, Xi reste typiquement ambigu dans ses déclarations. Mais quand il affirme que la Chine cherche « la stabilité stratégique » dans le monde, il se peut bien que, de manière subtile, il indique qu’il cherche une sorte de co-gestion du monde avec les Etats-Unis.

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Pourtant, on ne sait pas si la Chine est vraiment prête à faire des concessions pour arriver à une telle co-gestion. Xi Jinping déclare qu’il voudrait que les entreprises chinoises soient accueillies aux Etats-Unis comme les entreprises américaines le sont en Chine. Mais ces dernières sont strictement encadrées dans l’Empire du Milieu qui surveillent et limite leurs activités. Est-il prêt à assouplir les conditions d’accueil pour les Américains? Pour le moment, rien ne l’indique.

Enfin, les Iraniens sont-ils vraiment prêts à faire la paix avec les Etats-Unis? Il y a deux factions en Iran. Celle qui est associée au président, Masoud Pezeshkian, qui a pris la parole cette semaine devant les Nations unies, n’est pas fermée à l’idée d’un accord, sinon de paix, du moins de non-belligérance avec Washington. Celle qui est associée aux Gardiens de la Révolution n’y est pas favorable. Les Gardiens se montrent plus fanatiques encore que le régime des mollahs qu’ils ont remplacé. Ecoutez 👇