« New York Mosaic », les années Trump avant Trump

Vous pensiez connaître le roman noir ? Attendez d’avoir mis les pieds dans le New York de 1990 que nous décrit l’ancien flic Bertrand Dal Vecchio…

Publié chez Rue Fromentin, New York Mosaic de Bertrand Dal Vecchio nous plonge entre flics à bout de souffle, politiques qui manœuvrent et crack qui ravage les trottoirs. Une immersion brutale et solidement documentée.

Suffocant

Dans une rentrée littéraire souvent saturée par l’autofiction, les romans familiaux et les drames intimes, Dal Vecchio prend le large. Pas de petits états d’âme sous cloche, mais une fresque sociale et criminelle peuplée de flics, de voyous, d’élus, de cadavres et de citoyens pris dans une ville qui suffoque.

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New York, 1990. Le crack ravage les rues, les flingues parlent plus vite que les juges, la police bricole et la mairie compte les cadavres. Quand un rabbin est abattu dans ce climat sous tension, il faut un coupable. Et vite : la vérité attendra.

Dal Vecchio a passé dix ans à fouiller cette période, ses affaires criminelles, ses commissariats et ses hommes de pouvoir. Les principaux événements et plusieurs protagonistes s’appuient sur des faits réels. Il en résulte un livre qui mêle enquête, fiction et documentation sans chercher à dissimuler ses sources.

Tensions raciales

Au centre, David Dinkins, premier maire noir de New York, face à Rudy Giuliani, ancien procureur qui prépare sa revanche politique sur fond de « tolérance zéro ». Les tensions raciales et communautaires s’enveniment, tandis que la presse transforme les faits divers en munitions électorales. David Meyer, conseiller de Giuliani, en connaît les règles. Il ne se contente pas de conseiller un candidat : il façonne un discours, désigne des responsables et alimente les journaux. Le livre montre ainsi comment se fabriquait une campagne avant les réseaux sociaux : téléphone, télévision, presse, relations personnelles et exploitation des émotions collectives. Il faut une formule simple, un adversaire identifiable, une colère à canaliser. Trump apparaît dès les premières pages, encore promoteur immobilier, déjà présent dans cet univers où politique, médias et ambition personnelle se nourrissent mutuellement. D’où le titre : les années Trump avant Trump.

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Après son récit La Loi et la Rue (Cherche midi, 2022), Dal Vecchio confirme son goût du terrain. Sa langue ne cherche certes pas l’effet littéraire. Elle va droit aux faits, aux dialogues, au vocabulaire des commissariats et de la rue. Parfois sèche, parfois plus convenue, elle privilégie l’efficacité et le mouvement. Ce choix convient à cette vaste plongée dans les rouages d’une époque. À travers l’affrontement entre pouvoir politique, police et médias, l’auteur montre comment une ville peut devenir le théâtre d’une bataille pour le contrôle du récit. Plus qu’une simple enquête, New York Mosaic vaut pour cette plongée dans un New York où se fabriquent déjà certaines des méthodes politiques et médiatiques qui marqueront les décennies suivantes. Une époque révolue ? Pas si sûr.

320 pages.