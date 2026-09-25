Aide à l’Ukraine: combien ça coûte ou à quoi ça sert?

Marine Le Pen estime que la France ne peut plus soutenir financièrement l’Ukraine. Mais entre dons, prêts, garanties et armes prélevées sur les stocks, les milliards annoncés ne sont pas autant d’euros décaissés. Et surtout, si leur coût réel compte, celui d’une éventuelle défaite ukrainienne et ses conséquences aussi.

« On peut continuer à former leurs soldats, leur armée, continuer à leur apporter du matériel pour se défendre, mais financièrement nous ne pouvons plus », a déclaré Marine Le Pen sur LCI, le 16 septembre. Dire que l’aide à l’Ukraine n’est financièrement plus possible suppose toutefois de répondre à la question par rapport à quelles autres dépenses, et au regard de quel objectif stratégique ? La réponse engage un ordre de priorités autant qu’un calcul budgétaire. Mais avant de débattre de la poursuite de cette aide, encore faut-il savoir ce que la France a réellement apporté à l’Ukraine. Les chiffres les plus souvent cités donnent une première idée de l’ordre de grandeur, mais ils ne mesurent pas tous la même chose.

L’Institut de Kiel, la référence

Dans son rapport au Parlement publié en 2025, le ministère des Armées évalue à 5,9 milliards d’euros le soutien militaire français entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2024. Il mentionne aussi une contribution française à la Facilité européenne pour la paix pouvant atteindre 2,3 milliards d’euros. Alimenté par les États membres de l’Union européenne, ce mécanisme rembourse à ceux qui livrent des armes et des munitions à l’Ukraine une partie de leur coût. L’addition des deux postes donne environ 8,2 milliards d’euros de soutien valorisé, mais pas une dépense nette de 8,2 milliards pour la France car certaines livraisons françaises peuvent être partiellement remboursées par ce même mécanisme. Surtout, il faut vérifier ce que chaque total comprend avant d’y ajouter les 400 millions d’euros du fonds bilatéral qui finance des acquisitions destinées à l’Ukraine et ne constitue pas automatiquement une troisième somme indépendante de toutes les autres. Le montant de 8,6 milliards avancé dans certaines présentations ne peut donc être repris comme un total d’« aide bilatérale » sans précaution.

De son côté, l’Institut de Kiel, centre allemand de recherche économique financé principalement par des fonds publics allemands, tient une base de données devenue une référence internationale sur l’aide à l’Ukraine. Sa méthode publiée permet de comparer les États, mais ses valorisations du matériel militaire, parfois fondées sur le prix du neuf, ne doivent pas être confondues avec les dépenses effectivement décaissées. Sa dernière mise à jour disponible couvre les allocations jusqu’en juin 2026. Les quelque 7,9 milliards d’euros d’aide bilatérale française repris dans les comparaisons récentes ne portent donc ni sur la même période ni exactement sur le même périmètre que le rapport français arrêté fin 2024. Kiel comptabilise par ailleurs les institutions européennes comme un donateur distinct. Additionner mécaniquement ses données et celles du ministère reviendrait à compter deux fois certains engagements. Ces réserves établies, la question politique posée par Marine Le Pen devient plus précise : de quelles formes d’aide entend-elle interrompre le financement ?

Sept façons d’aider, sept manières de compter

Le cash. Un don budgétaire versé à l’État ukrainien représente une dépense sans remboursement attendu. Dans les données de Kiel couvrant la période de janvier 2022 à juin 2026, l’aide financière française avoisine 800 millions d’euros et l’aide humanitaire 880 millions. Ces deux montants ne sont pourtant pas l’équivalent de 1,68 milliard d’euros de dons en espèces car l’aide financière comprend notamment les 400 millions d’euros de prêts accordés à l’Ukraine par l’intermédiaire de l’Agence française de développement (AFD), qui doivent en principe être remboursés. Quant à l’aide humanitaire, elle peut prendre la forme de biens et de services plutôt que d’un versement au gouvernement ukrainien.

Le crédit. En mars 2022, l’Agence française de développement a mis en œuvre, pour le compte et aux risques de l’État, deux prêts souverains totalisant 400 millions d’euros. L’argent est avancé aujourd’hui et le principal doit, en principe, être remboursé. Le prêt mobilise néanmoins des ressources publiques et expose la France au risque de défaut. L’AFD s’est également vu confier une enveloppe pouvant atteindre 400 millions d’euros de prêts et 50 millions de subventions d’ici à 2027, une somme pas encore déboursée.

La caution pour crédit. Une garantie permet à une institution de prêter en s’appuyant sur un budget public. Elle génère un risque pour le garant, mais son montant nominal n’est pas une dépense immédiatement payée. Cette distinction compte particulièrement pour les dispositifs européens. La nouvelle enveloppe européenne de 90 milliards d’euros pour 2026 et 2027 prend ainsi la forme d’un prêt financé par des emprunts de l’Union. On ne peut donc attribuer à la France une partie de cette somme puis la décrire comme un chèque qu’elle aurait déjà signé et payé à Kiev.

Le matériel neuf. Lorsqu’une commande passée à un industriel français équipe directement l’Ukraine, il y a bien une dépense, même si aucun virement n’est effectué au Trésor ukrainien. Les 400 millions d’euros du fonds bilatéral servent à financer de telles acquisitions.

Le matériel sorti des stocks. Un blindé ou un canon déjà détenu par l’armée française peut être cédé sans achat au moment de sa livraison. Cela ne le rend pas gratuit. La France perd une capacité qu’elle devra éventuellement remplacer, souvent au prix d’un matériel neuf. Inversement, la valeur retenue pour comptabiliser un véhicule ancien ne correspond pas nécessairement à une dépense budgétaire de même montant cette année-là. Kiel reconnaît que l’évaluation de ces transferts en nature peut même s’appuyer, faute de meilleure donnée, sur le prix d’achat d’un équipement neuf alors que l’objet livré est usagé.

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Les munitions neuves. Leur coût de fabrication est direct et, à la différence d’un équipement destiné à servir pendant des années, une munition est consommée lorsqu’elle est utilisée. Soutenir durablement l’effort de guerre ukrainien suppose donc des commandes répétées et des capacités industrielles capables d’y répondre.

Les munitions prises dans les stocks. Leur livraison peut précéder la dépense nécessaire pour reconstituer les réserves françaises. Le délai entre ces deux opérations rend le coût moins visible, sans le supprimer. Il peut même l’accroître si les nouvelles munitions sont plus chères que celles qui avaient été achetées plusieurs années auparavant.

Le problème est que les documents publics ne fournissent pas, pour toute la période depuis 2022, un tableau exhaustif séparant matériel neuf, matériel ancien, munitions neuves et munitions de stock. On peut décrire ces mécanismes et relever des opérations particulières ; on ne peut pas honnêtement affecter chacun des milliards du total à l’une de ces quatre cases.

Quelle fourchette retenir ?

Pour l’aide bilatérale française, la comparaison disponible conduit à retenir un ordre de grandeur d’environ 8 milliards d’euros, avec les 7,9 milliards attribués à la France dans les données de Kiel jusqu’en juin 2026 d’un côté, et les montants militaires publiés par le ministère français, arrêtés fin 2024 et construits autrement, de l’autre. Présenter 7,9 à 8,6 milliards comme une fourchette serait toutefois inexact car le haut de cette plage mêle potentiellement soutien direct, fonds d’acquisition et contribution à un mécanisme européen. Ce ne sont pas trois estimations concurrentes d’une même dépense.

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Il faut encore considérer l’aide passant par l’Union européenne. Une estimation d’environ 18,3 milliards d’euros de quote-part française circule pour les instruments européens de soutien à l’Ukraine, ce qui porterait le soutien attribuable à la France autour de 26 milliards d’euros en ajoutant le bilatéral. Ce calcul mesure une part imputée à la France dans l’effort collectif européen mais il ne mesure pas 26 milliards de dons français effectivement décaissés. Les instruments européens comprennent des subventions, des prêts, des garanties et des remboursements partiels de livraisons militaires. Additionner leurs montants nominaux sans distinguer ces formes de soutien grossit artificiellement la facture immédiate, tandis que les ignorer sous-estime les engagements et les risques pris par la France. La Facilité européenne pour la paix exige, en particulier, de surveiller les doubles comptes lorsqu’une livraison nationale est ensuite partiellement remboursée à l’échelle européenne.

L’addition, s’il vous plait !

Au total, les quelque 7,9 milliards d’euros recensés par Kiel jusqu’en juin 2026 représentent environ 1,8 milliard par an depuis le début de l’invasion. C’est une valeur d’aide allouée, non une dépense annuelle en espèces. Sur les 1,68 milliard d’euros d’aide financière et humanitaire mentionnés plus haut, 400 millions correspondent à des prêts remboursables. Le solde, soit au plus 1,28 milliard sur plus de quatre ans, comprend encore des biens et des services humanitaires. Les données publiques ne permettent donc pas de chiffrer honnêtement la part versée sous forme de dons en espèces, mais elle est inférieure à 1,28 milliard, soit moins de 300 millions d’euros par an en moyenne. Cela ne signifie pas que le reste ne coûte rien car les achats de matériel neuf, les contributions européennes et la reconstitution des stocks ont aussi un coût budgétaire.

Pour situer les ordres de grandeur, les dépenses du budget général de l’État français ont atteint 441 milliards d’euros en 2025. Les 1,8 milliard (annuels) d’aide bilatérale valorisée équivalent à environ 0,4 % de ce montant et le plafond de 300 millions annuels calculé pour les dons financiers et humanitaires représente moins de 0,07 %. Ces sommes sont à la fois considérables pour les programmes qui les supportent et modestes à l’échelle de l’État. Leur appréciation dépend, au fond, de la place que l’on donne à la Russie dans la stratégie française.

Si la Russie de Vladimir Poutine est un adversaire susceptible de devenir un ennemi, et si la protection américaine paraît moins assurée, aider les Ukrainiens à contenir son armée peut être considéré comme une bonne affaire stratégique à ce prix. Si, au contraire, on voit dans la Russie un partenaire possible pour rétablir un équilibre européen, renouer des relations économiques et éviter une confrontation durable entre puissances nucléaires, prolonger la guerre par une aide française paraît une dépense inutile. La phrase de Marine Le Pen ouvre ainsi un débat légitime, mais elle appelle une réponse à une question autrement plus important : quelle relation la France veut-elle entretenir avec Moscou, et quelles conséquences est-elle prête à accepter si l’Ukraine ne peut plus tenir ?

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