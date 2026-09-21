Macron dans son bunker, le Pape sur les Champs: qui sera notre sauveur?

Pour notre chroniqueur, la messe est presque dite… Villepin rêve d’une « nation monde », Macron d’une union nationale et France Inter d’un pluralisme sans pluralistes: vivement 2027 que les Français reprennent la télécommande. Face à la faillite de la politique, Ivan Rioufol appelle les citoyens à la rescousse.

Les Français, seuls, ont la clé de leur destin. La politique, décrédibilisée par ses bilans, doit s’effacer devant les électeurs. C’est pourquoi le 2 mai 2027, issue de la présidentielle, pourrait être une délivrance. Entendre Dominique de Villepin, jeudi sur LCI, présenter la France comme une « nation monde » et se réjouir : « Nous sommes la dernière république universelle du monde ! », donne un aperçu de la démence des immigrationnistes d’en-haut. Observer, samedi, la débandade de la direction de France Inter, qui a lâché le journaliste de Valeurs Actuelles, Charles Sapin, face aux pressions de la gauche et du show-biz, confirme l’accaparement de Radio France par une caste sectaire. Refuser le pluralisme des idées, même au prix d’un éditorial de 150 secondes par semaine, ne peut qu’inciter les contribuables, avec ou sans gilets jaunes, à réclamer l’expulsion des usurpateurs d’un service public à 4 milliards d’euros.

À France Inter, le pluralisme ne passera pas ! Céline Pigalle voulait remplacer l’édito de Charles Sapin par un débat. Elle aurait aussi bien pu promettre de désinfecter le studio après ses passages. Sapin a évidemment refusé et il a eu raison. Reste une question : puisque la CGT… — Elisabeth Lévy (@ELevyCauseur) September 19, 2026

L’ancien régime s’achève dans d’effrayantes convulsions. Mais ses intolérances n’auront pas le dernier mot. La mise en cause de l’appareil politique est telle que seulement 30% des électeurs jugent Marine Le Pen ou Jordan Bardella les « plus capables » (Fondapol). Ces scores restent néanmoins les meilleurs parmi les autres prétendants. Ce week-end, Le Figaro Magazine a fait paraître une étude[1] de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie sur la France à la fin du siècle. Il en ressort que la nation historique peut devenir minoritaire dès 2070 si rien ne vient freiner les entrées d’extra-européens. En revanche, un renversement de la submersion musulmane reste possible grâce à des mesures drastiques de restrictions. Or seuls les citoyens peuvent en décider, en appuyant des choix indifférents aux leçons de morale des juges.

A lire aussi, éditorial: Liberté, liberté cherra

Néanmoins, il faut compter sur la malignité d’Emmanuel Macron et la complicité des partis de gauche pour tenter d’entraver la colère du peuple trahi. Usant à nouveau de l’évitement et de la peur, le chef de l’Etat a ainsi voulu replacer, vendredi à l’Elysée, la nécessité d’une union nationale autour de sa personne décriée. Il parlera aussi aux Français jeudi soir. Devant les représentants des mouvements politiques, réunis dans le bunker sous-terrain de la salle de crise, Macron a dramatisé la « menace hybride russe », immédiatement démentie par Vladimir Poutine. De surcroit il s’est déchargé, sur le dos des Etats-Unis et d’Israël, de toute responsabilité dans la flambée des prix de l’énergie, sans envisager une réduction des taxes (près de 60%) sur les carburants. Mais qui, dans la population, veut absoudre Macron de ses fautes ?

Seule la radicalité démocratique, redoutée par le pouvoir, fera tomber l’oligarchie. Cette quête vers les racines (radix) est un mouvement de fond. Il s’exprimera spectaculairement dès vendredi avec la visite du pape Léon XIV à Paris : 600 000 personnes sont attendues pour la messe de samedi qui se tiendra Place de la Concorde et sur les Champs Elysées. Ils étaient 250 000 fidèles en 2008 pour accueillir Benoit XVI sur l’esplanade des Invalides. Cette renaissance spirituelle préfigure-t-elle une renaissance nationale ? Oui, si les Français le veulent.

La révolution des oubliés Prix: 10,00 € 2 d'occasion et neuf disponible à partir de 3,43 €

[1] https://www.lefigaro.fr/vox/societe/quelle-france-en-2050-les-projections-exclusives-de-l-observatoire-de-l-immigration-20260918