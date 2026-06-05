🎙️ Podcast: « Malaise dans la génération Z »: le nouveau livre de Pierre Valentin

Avec Pierre Valentin et Jeremy Stubbs.

Pierre Valentin est un penseur et essayiste qui a déjà publié Comprendre la révolution woke, ouvrage fondamental sur les dérives récentes de l’idéologie progressiste (Gallimard, 2023) et qui anime la chaîne YouTube Transmission destinée à mettre en scène des conversations longues entre membres de différentes générations.

Il vient de publier Malaise dans la génération Z (Gallimard), livre d’une importance capitale pour comprendre pourquoi les jeunes nés à partir de 1995 semblent souffrir plus que les générations qui les ont précédés, notamment les « boomers ».

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Pierre Valentin nous parle des six facteurs qu’il a identifiés pour expliquer la situation critique de beaucoup de jeunes aujourd’hui.

la numérisation. L’addiction aux écrans et aux réseaux dits « sociaux » crée pour beaucoup de jeunes une illusion de sociabilité et les enferme dans une vraie solitude. De surcroît, un grand nombre de parents encouragent cet isolement relatif dans un souci de surprotection.

le Covid-19. Cette tendance à la surprotection a été renforcée par l’Etat qui nous a imposé un confinement de longue durée. C’est ainsi que, dans une certaine mesure, l’isolement est devenu une vertu civique, symbolisée par la façon dont certains jeunes continuent de porter le masque dans l’espace public. Pour beaucoup, la relation à autrui est restée pathologique.

l’ « effondrement de l’avenir ». Il ne s’agit pas d’une dualité entre l’optimisme et le pessimisme. Dans les sondages, beaucoup de jeunes se qualifient d’ « optimistes ». Le problème, c’est que leur propre avenir est devenu illisible pour eux. Les perspectives d’un emploi stable, de l’achat d’une maison, de la création de leur propre famille… sont très réduites. Au moment même où la grande vague de l’IA est en train de déferler sur nous.

le militantisme idéologique. Les idéologies wokistes et islamogauchistes sont censées encourager le progrès social mais se révèlent être plutôt des sources de mal-être pour les personnes qui les soutiennent et les propagent. Dans beaucoup de cas, elles ont pour effet d’encourager un engagement purement numérique – en ligne plutôt que dans l’espace public réel – et ne créent qu’un sentiment d’appartenance superficielle.

l’individualisation. Nos jeunes concitoyens sont, pour beaucoup d’entre eux, de plus en plus coupés des sources traditionnelles de la vie commune, comme la religion, les joies et obligations de la vie familiale, ou les institutions démocratiques conventionnelles qui, bien qu’imparfaites, ont fait leurs preuves dans le passé.

la psychothérapie. Beaucoup des jeunes qui souffrent expliquent et justifient leurs souffrances en se prétendant affligés par des problèmes de santé mentale. Les diagnostics explosent dans ce domaine et le vocabulaire de la psychothérapie envahit le langage du quotidien. Que ces problèmes soient réels ou non, les figures d’autorité osent rarement mettre en doute l’authenticité de ces troubles et encouragent cette tendance à éviter les responsabilités de la vie en commun.

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La tendance générale qui en résulte est un désir de retourner dans le fœtus, la recherche d’un cocon maternel et maternant qui protège l’individu sans l’intervention d’une autorité paternelle.

Pourtant, il ne faut pas abandonner les jeunes générations. En tenant compte du fait que tous les jeunes ne se ressemblent pas, Pierre Valentin propose des pistes de solution. D’abord, le retour de l’autorité paternelle. Ce retour, presque inévitable, est déjà plébiscité par beaucoup de nos concitoyens, mais il ne faudrait pas qu’il conduise à un excès de sécuritarisme et d’autoritarisme. Ensuite, il faut redécouvrir les valeurs communes que les générations antérieures puisaient dans la religion. Chez les jeunes, il y a déjà un petit sursaut de la croyance religieuse, surtout dans l’Eglise catholique.

A cet égard, Malaise dans la génération Z est non seulement un livre d’analyse qui éclaire notre actualité, mais aussi, dans une certaine mesure, un livre-manifeste qui montre la direction à suivre. Écoutez 👇

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