PMA, Delta+, LGBTQIA+, c’est la débandade!

La loi bioéthique marque le clap de fin du quinquennat de Macron. Variations sur le virus, par Marie-Hélène Verdier…

Le virus delta a bon dos : comme c’est un mutant, on le retrouve et retrouvera partout. Et comme il est muet, il va nous faire parler sans fin. D’où l’instant favorable pour faire passer la chimère bioéthique.

La seule réforme qui n’est pas repoussée par le virus

Je serais président, je me demanderais pourquoi, avec tout mon charisme, si peu d’électeurs ont voté pour mon parti. Pourquoi mes ministres ont été battus aux élections. Pourquoi mon quinquennat sombre comme le Titanic. Pourquoi on gifle la fonction présidentielle même si une fois n’est pas coutume. Et pourquoi un enfant me demande, le lendemain, si c’est agréable de se voir gifler.

Mais Jupiter il est, Jupiter il reste. Et têtu, avec ça ! Il poursuit son bonhomme de chemin comme si de rien n’était alors que, justement, quelque chose est. La seule réforme à laquelle il s’agrippe, comme à une bouée, est une loi injuste pour ne pas dire « scélérate » (adjectif consacré) qui prive un enfant de sa filiation, dès sa conception dans le ventre de « sa maman », et à sa naissance. Ce qui n’empêche pas, bien sûr, et en même temps, de porter une gerbe au pied du Soldat Inconnu et de tous les petits orphelins de guerre. Vous savez, les enfants, « les plus fragiles » de nos sociétés ? Et de célébrer la journée de l’abolition de l’esclavage.

Soumission française

Le président est soumis. Soumis à Madame Taubira. Soumis à Madame Ursula von der Leyen. Soumis à une Chimère — l’Europe des pères fondateurs— alors qu’il n’y a plus de père. Comme il a fait pareil que Madame Taubira, il dit pareil que Madame Ursula von der Leyen s’offusquant de l’illibéralisme hongrois. Mais son peuple, il ne le sent pas. Le corps charnel de la France, il ne le tient pas contre lui. L’amour charnel de la France, il ne le connaît pas. « O ma France, ô ma délaissée… » Il faut relire Les yeux d’Elsa.

Et si, avec la PMA pour toutes, le président Macron signait la fin de son quinquennat ? Il y a eu « la loi Taubira ». Il y aura la loi Macron. Beau trophée, en vérité ! La PMA pour toutes, c’est comme la Toyota pour tous. Rien d’autre qu’une opération de marketing. On lance ça sur le marché. Les lobbys tiennent le manche, et peu importe que les enfants sans père se lèvent déjà de leurs berceaux pour demander des comptes.

Alors que c’est la débandade dans le camp LREM, et que la France est divisée comme jamais, vous vous demandez pourquoi la minorité LGBTQIXYZ fait la loi au sein de notre Parlement ? La réponse est toute trouvée. À cause du variant delta+ !

Et si cette loi bioéthique signait le clap de fin du quinquennat ?

