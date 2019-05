Jusqu’au 21 juillet le musée d’Orsay ouvre ses portes à l’exposition « Le Modèle noir, de Géricault à Matisse ». Dans une optique décoloniale, les Blancs ayant jadis fait poser des Noirs y sont tancés pour racisme. Et les artistes africains contemporains portés aux nues.

Il y a beaucoup à dire sur l’exposition en cours au musée d’Orsay, « Le modèle noir : de Géricault à Matisse ». L’ennui, c’est que ce qu’il convient d’en penser a déjà été dit et redit, avec emphase et félicitations du jury, dans tous les médias progressistes : pour la première fois dans l’histoire d’une puissance postcoloniale – en l’occurrence la France –, les modèles noirs sortent d’un honteux anonymat et acquièrent leur id