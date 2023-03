Motion de censure: les Républicains sont-ils morts?

Mais pourquoi les Républicains n’ont ils pas voté la motion de censure? Le parti pourrait vite opérer une purge. Quant à la macronie, elle, elle finit toujours par s’en sortir…

Ainsi les députés LR ont refusé l’unité, la seule cohérence qui aurait valu: voter ensemble la motion de censure pour sanctionner le déficit démocratique de ce pouvoir sauvé de justesse, mais sans justice, à neuf voix près. Dix-neuf de ceux-ci, cependant, ne se sont pas pliés à l’injonction précipitée d’Eric Ciotti et ont su sortir leur parti d’un simulacre d’opposition. Que la Première ministre saisisse directement le Conseil constitutionnel pour un examen du texte est un piètre moyen pour donner le change. Cela ne change rien au “coup” d’avant. Le 21, je ne sais ce que LR décidera, mais il est clair qu’on ne pourra plus se contenter d’une ligne équivoque. Quel que soit le choix, il devra être sans ambiguïté. On se résout à rejoindre le macronisme fragilisé, ou alors une minorité courageuse et agissante sauvera cette droite, parce qu’elle mérite de l’être en ayant d’abord pour principe de respecter ce que lui demandent ses adhérents et militants.

Ce qui aura pour conséquence de ne plus se soucier de “tous les chapeaux à plumes” qui, depuis le désastre de Valérie Pécresse, le score des élections législatives et la réélection d’Emmanuel Macron, ont continué à tenir le haut du pavé. On n’a plus besoin des importants: ils font de la politique quand on veut de la France et de l’avenir. Plus de “tout de suite” et plus du tout de “en même temps” ! Honoré de Balzac a écrit : “Il y a deux histoires : l’histoire officielle, menteuse, puis l’histoire secrète où sont les véritables causes des événements”. La première, on la connaît à peu près. La seconde, comme j’aimerais qu’on ne soit pas obligé d’attendre des années la levée de tant de chapes de plomb et de silence, pour qu’elle nous soit révélée.

Nicolas Sarkozy, Eric Ciotti, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Alexis Kohler, Elisabeth Borne, Edouard Philippe, Marine Le Pen, Bruno Le Maire, Eric Zemmour, Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, toutes ces personnalités d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain, que de choses elles auraient à nous dire, que de marchés elles ont dû conclure, que de fausses oppositions et de vraies connivences elles ont dû manifester ! Que de luttes souterraines nous sont occultées et comme nous ne savons au fond presque rien, derrière les façades politiques, gouvernementale et présidentielle !

On se bat, on s’empoigne, on déteste, on soutient, au nom des lumières qu’on s’imagine posséder alors qu’on est dans le noir. C’est sans doute dans ce genre de gouffre que les aurores se plaisent à surgir. Une autre comédie humaine à créer. Balzac, reviens !

