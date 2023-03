“Mois de l’Histoire des Noirs”: après les États-Unis, la France?

Black Lives Matter devient un prétexte pour imposer un inquiétant endoctrinement aux petits Américains.

Aux États-Unis, février est le Mois de l’histoire des Noirs, durant lequel les établissements scolaires et les institutions culturelles célèbrent les réalisations des Afro-Américains. Mais du 6 au 10, durant la Semaine d’action de Black Lives Matter At School, les écoles – de la maternelle au lycée – sont encouragées à mettre en œuvre dans leurs enseignements les 13 principes directeurs de BLM. L’événement est approuvé par les deux plus grands syndicats d’enseignants. Parents Defending Education, association visant à protéger les écoles contre l’influence d’idéologies militantes, a publié sur son site web les matériels pédagogiques utilisés par des écoles ou rectorats dans 11 états. Reflétant les 13 principes, ces matériels visent à combattre le « colorisme », un néologisme qui, remplaçant le racisme, désigne un système où la peau blanche est toujours privilégiée. Dans une perspective séparatiste, il s’agit aussi de créer une communauté ou « famille » planétaire de Noirs.

Les activités, cours et lectures préconisés prétendent contribuer à démanteler le patriarcat, la famille nucléaire occidentale, la pensée hétéronormative et le privilège cisgenre, permettant aux enfants de se découvrir comme non binaires ou trans. Dans un comté dans le Maryland, les enfants sont invités à participer à un exercice censé déterminer « leur degré de privilège et d’oppression ». Ailleurs, les enfants écoutent des contes dégenrés lus par des « drag queens » (des hommes déguisés en femmes), portent des vêtements pour honorer un Noir assassiné par la police, apprennent que l’objectivité et « l’adoration du mot écrit » sont les apanages de la suprématie blanche et découvrent ce que c’est que d’être un militant. Un programme d’endoctrinement aussi explicite aurait enchanté Mao lui-même.