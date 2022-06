Mélenchon: «les cons» se rebiffent

Au lendemain des élections législatives, la Nupes semble déjà voler en éclat. Les alliés de Jean-Luc Mélenchon ont refusé de concert sa proposition de créer un groupe commun à l’Assemblée nationale. On ne savait jamais, sur un malentendu… « Je n’ai pas proposé la dissolution des partis, mais la formation d’un groupe parlementaire commun. Chacun pourra bien-sûr constituer une délégation distincte à l’Assemblée nationale comme nous le faisons déjà chacun au Parlement européen » s’est ensuite justifié le Che Guevara du Vieux-Port accusé de vouloir faire mais basse sur toute la gauche.

Causeur avait trouvé un bon titre : « Mélenchon piège à cons ». Les « cons », EELV, PCF et PS, s’étaient en effet enrôlés sous sa bannière et il les a menés à la victoire ou plutôt au succès.

Mélenchon, en digne héritier des dictateurs Castro et Chavez a réclamé qu’il y ait à l’Assemblée nationale un groupe Nupes, « de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l’opposition dans le pays ». Un seul groupe et tous les députés de gauche lui obéissant, le petit doigt sur la couture du pantalon… « On ne peut pas laisser le sentiment que dans ce pays, l’extrême droite a gagné si peu que ce soit » a-t-il ajouté.

Or, il se trouve que ce n’était pas prévu dans les accords préélectoraux conclus entre LFI, EELV, PCF, et PS. Les « cons » tenaient à leur autonomie. Ils l’ont fait savoir sans ménagement à Mélenchon.

Présidente du groupe PS et apparentés sous la précédente mandature, réélue dans le Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault s’est insurgée la première sur Twitter : « La gauche est plurielle, elle est représentée dans sa diversité à l’Assemblée nationale. C’est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur, et je m’y oppose ». « Il n’a jamais été question d’un groupe unique. Il y aura un groupe socialiste à l’Assemblée nationale », a confirmé le porte-parole du PS, Pierre Jouvet.

Chez les Verts, la réponse est la même puisque le secrétaire national, Julien Bayou, insiste sur la complémentarité des forces de la Nupes qui « seront plus efficaces » si elles existent « grâce à quatre groupes plutôt qu’un seul ». Le numéro 2 du PCF, Igor Zamichiei, souligne quant à lui qu’« avoir un groupe propre est un élément de l’accord » sur lequel son parti a « toujours été clair ».

Mélenchon disposera donc, et seulement, d’un groupe LFI beaucoup moins important et compact que celui de Nupes dont il rêvait.

Ces querelles intestines peuvent paraître dérisoires, mais elles illustrent les limites de la séduction que peut exercer le chef de file de LFI. Finalement, « les cons » ne sont pas tout à fait cons…

