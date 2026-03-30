Les écouteurs rendent gay

En se basant sur une mauvaise interprétation d’une étude scientifique, un influenceur malaisien avance qu’à cause de substances chimiques qu’ils contiendraient, les écouteurs provoqueraient une « féminisation des mâles ». Si elle a suscité de nombreuses moqueries, la thèse a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux.

Il y a des mythes qui refusent obstinément de disparaître, comme celui qui veut que l’homosexualité ait une cause identifiable. L’un des épisodes les plus célèbres de ce gaylire reste celui du conspirationniste Alex Jones, propriétaire du lucratif site InfoWars, qui affirmait que des produits chimiques répandus dans l’eau rendaient les grenouilles gays. La séquence, devenue culte, a depuis largement dépassé son cadre initial pour entrer dans la culture des mèmes.

Récemment, en Malaisie, Zulkifli Hassan a suscité la polémique et provoqué des moqueries en affirmant devant le Parlement que le stress au travail pouvait conduire certains individus à « s’impliquer dans la communauté LGBT » sans que ce ministre malaisien des Affaires religieuses puisse y apporter la moindre réalité scientifique.

A lire aussi, Jeremy Stubbs: Addiction aux écrans: Mark Zuckerberg a de petits yeux!

Déjà en 1994, l’évocation d’une hypothétique « bombe gay », arme chimique aphrodisiaque destinée à désorganiser les armées ennemies en les rendant homosexuelles, avait nourri fantasmes et inquiétudes parmi les Américains qui se gargarisent encore de ces théories sur les réseaux sociaux. Comble de l’ironie, certains sont aussi persuadés que ces derniers « influenceraient » l’orientation sexuelle de leurs utilisateurs. Des postulats que l’on retrouve notamment au sein de de la galaxie de la droite américaine.

Dernier épisode en date : les écouteurs qui pourraient, eux aussi, « rendre gay ». Une sortie signée de l’influenceur Ian Miles Cheong qui est venue, fin février, enrichir cette étonnante galerie d’affirmations farfelues. Ce Malaisien proche de la mouvance MAGA et résidant à Dubaï, cite une étude néerlandaise qui confirme la présence dans différents modèles d’écouteurs de substances chimiques, dont des perturbateurs endocriniens. Sur cette base, Cheong prétend que les écouteurs pourraient « féminiser » les hommes et ainsi modifier leur orientation sexuelle. Le rapport lui-même ne parle absolument pas de ces effets. Pour beaucoup d’internautes, de tels mythes remplissent une fonction, en simplifiant des transformations sociétales complexes et en désignant des responsables identifiables : l’État, les élites, les grandes entreprises.