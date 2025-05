Léon XIV: quelle sacrée surprise !

Le 8 mai 2025, le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu pape. Il est le premier issu de l’Ordre de Saint-Augustin

Le 8 mai 2025, le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu pape, devenant ainsi le 267ᵉ souverain pontife sous le nom de Léon XIV. Originaire de Chicago et âgé de 69 ans, il est le premier pape né aux États-Unis.

Lors de sa première apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV a salué la foule par un « Que la paix soit avec vous ! » et a lancé un appel à la paix adressé « à tous les peuples », soulignant l’importance de « construire des ponts par le dialogue » et d’avancer « sans peur, unis, main dans la main avec Dieu et entre nous ». Il a également rendu hommage à son prédécesseur, le pape François, en remerciant pour son œuvre et en exprimant sa gratitude envers les cardinaux qui l’ont élu. Ce vendredi, Léon XIV célèbre sa première messe en tant que pape dans la chapelle Sixtine, marquant le début de son pontificat.

Membre de l’ordre de saint Augustin, Léon XIV est devenu, après quatre scrutins et 24 heures de conclave, le nouveau pape des catholiques. Personne n’attendait ce cardinal américain qui, âgé de 69 ans, aura, je l’espère, un long pontificat.

Je me suis totalement trompé, comme tant d’autres, parce que face à cette fumée blanche si rapidement intervenue, j’imaginais qu’un consensus avait distingué l’un des favoris, le cardinal Parolin.

A lire ensuite, Ivan Rioufol: Fumée blanche et idées noires

Il faudra patienter quelque temps pour savoir dans quelle lignée s’inscrit ce nouveau pape même si on comprend que sa filiation revendiquée ne l’éloignera pas beaucoup des vertus de pauvreté et de charité prônées par le pape auquel il succède.

Quelle allure, quelle dignité, quel splendide et solennel rituel que celui qui a présidé à l’élection du cardinal Prevost. Tous ces cardinaux dans un huis clos qui n’est pas retrait du monde mais volonté d’offrir à celui-ci le meilleur choix possible ont donné de l’Église catholique et du catholicisme tellement décrié – trop souvent sans réaction de sa part -, une image magnifique. Une superbe illustration pour une institution dont la durée et la constance dans l’expression d’un absolu – qui résiste heureusement aux modernités qui le rendraient vulgairement relatif – sont admirées bien au-delà des croyants.

Songeant à cette chambre des pleurs où le nouveau pape se recueille face à lui-même, prenant la mesure de l’immense charge et sauvegarde d’âmes qui seront les siennes, j’ai fait un rêve mêlant le profane et le sacré.

Si nos présidents de la République, venant d’être élus, avaient l’obligation de se livrer à cette pratique, sortis de la folie et de l’enthousiasme populaire, je ne doute pas qu’ils en tireraient profit.

Et que nous aurions à notre tête des responsables d’abord conscients de leurs devoirs et pour lesquels la morale et l’urbanité démocratique ne seraient pas de vains mots.