Quelle hérésie de penser que le Saint-Esprit se mêle de basse politique terrestre…

Le Pape, combien de divisions ?

Staline.

Un prophète n’est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison.

Mt 13, 57.

Succède donc à Francesco l’Américano-péruvien Léon XIV, Robert Francis Prevost à la ville. Comme toujours, c’est le Saint-Esprit qui a guidé les cardinaux électeurs.

Vu que Sa Sainteté appartient à l’ordre de Saint-Augustin, il faut croire qu’il était prédestiné à devenir le vicaire du Christ.

De prime abord, son obédience augustinienne serait de nature à inquiéter car cet éminent docteur de l’Église professait une doctrine peu optimiste et même morbide sur le monde. Quelques exemples en vrac : les bébés morts sans baptême sont condamnés à l’enfer éternel; dans ses Confessions, il dit voir dans ses propres rapines alors qu’il était enfant des poires du voisin la preuve de la nature satanique du genre humain.

De surcroit, son enseignement scientifique est sujet à caution, notamment lorsqu’il explique que les anges volent en haute altitude car l’air y est plus volatil. Quant aux mouches, bien évidemment accueillies par Noé dans son arche, il avoue humblement ne pas comprendre les raisons de leur création.

Habile compromis

Mais que l’on se rassure : la Weltanschauung de Léon est empreinte de modernité.

Même la théorie des limbes, développée ultérieurement afin de faire contrepoids au rigorisme jugé quelque peu excessif de l’évêque d’Hippone (un modèle d’intégrité qui ne plaisantait pas avec le péché originel, on ne se refait pas), fut plus ou moins répudiée par Benoît XVI à titre de simple « hypothèse théologique » aux termes d’un rapport de 41 pages très méthodique et fouillé vu la gravité de la question. Et le bagage intellectuel de Léon est impressionnant : diplômé et enseignant en mathématiques et aussi en physique, ce qui implique des connaissances de pointe en aérodynamique.

La prédestination semble toujours d’actualité.

L’Esprit-Saint ne se manifeste pas seulement dans la Chapelle Sixtine lors des conclaves. Il donne un souffle à toutes les communications millimétrées du Saint-Siège, verbales et symboliques; la sémiotique n’a pas de mystères (dans tous les sens du terme) à la Curie romaine.

Par le nom qu’il a choisi, le pontife annonce emprunter les brisées de Léon XIII, connu pour sa doctrine sociale révolutionnaire pour l’époque, encore que l’on peut se demander s’il fait aussi sienne la conception de la Bible de son modèle : un livre ayant Dieu pour auteur direct, qui ne peut contenir aucune erreur, même concernant les faits scientifiques ou historiques. Et Léon XIV est apparu à la loggia portant une mozzetta rouge (veste), avec une étole brodée d’or et une croix pectorale dorée, sans doute un hommage au conservateur Benoît XVI. Un habile compromis entre la tradition et le modernisme affiché par François.

Alors, qu’attendre du pontificat de Léon? On ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il remette en question les contes de fées constituent le socle de la foi catholique depuis deux millénaires, notamment l’historicité des récits évangéliques : la marche sur les eaux, la multiplication des pains, la résurrection; les guérisons miraculeuses de Lourdes, etc.

D’emblée il exprime son empathie à l’égard des démunis sur la planète, ce qui inclut les migrants. Un discours bien ciblé depuis François vu que la clientèle de l’Église catholique se trouve plutôt dans le tiers-monde, étant donné le déclin général de la pratique religieuse dans les pays plus riches où la population a accès à la pensée rationnelle par l’éducation.

Controverse avec le vice-président américain

Doit faire ses preuves en matière de répression des crimes sexuels des clercs et affidés. Quel est son propre bilan à titre d’évêque en la matière? A voir. Le canoniste, donc juriste qu’il est, renoncera-t-il la stratégie de « procédurite » méthodiquement pratiquée par François pour combattre les réclamations des victimes devant les tribunaux? A suivre.

Quant aux homosexuels, aux femmes, aux transgenres, aux médecins avorteurs, aux divorcés (remariés ou non), etc., grand bien leur fasse s’il adopte une attitude « progressive », mais les intéressés et intéressées seraient bien avisés de ne pas attacher une trop grande importance à son adoubement.

Notons une récente controverse théologique entre le pape François et le vice-président américain J.D. Vance; ce dernier déclarait : « Vous aimez votre famille, puis votre voisin, puis votre communauté, puis vos concitoyens… Après, vous pouvez vous concentrer sur le reste du monde. ». Ce néo-catholique a fait son saint patron de saint Augustin (encore lui…), celui-là même qui a donné ses lettres de noblesse au concubinage en donnant le jour à Adéodat. JayDee invoque donc sa doctrine de l’« ordo amoris »(reprise par Saint-Thomas d’Aquin), à l’appui de la politique migratoire du président Trump. Pour sa part, François évoque une « fraternité ouverte à tous » et rétorque que l’amour chrétien n’est pas « une expansion concentrique d’intérêts s’étendant, petit à petit à d’autres personnes ou groupes ».

Et le cardinal Robert Prevost de formuler cette glose : « Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres », ce qui donne lieu à un âpre différend intra-augustinien, qui eût fait l’objet d’une captivante question quodlibétale au Moyen-Âge.

De quoi donner envie au président Trump d’exiger un recomptage du vote.

(N.B. Vu le monopole catholique de la vérité judicieusement rappelé par Benoît XVI, irrité par un climat de tolérance frôlant dangereusement le laxisme, le terme « autres » exclut les non-baptisés ; cependant, les 1,4 milliard membres du troupeau – un pourcentage impressionnant de l’humanité – sont sur un pied d’égalité).

Sa Majesté orange et JayDee ont beau dénigrer aujourd’hui les universités « élitistes », ce dernier, juriste diplômé de Yale, cède à la tentation (qui ne sera pas la dernière) de citer des textes en les sollicitant. L’on peut lui conseiller, s’il persiste à défendre la justesse de la politique présidentielle en matière d’immigration, de se rabattre de préférence sur d’autres sources (scripturales ou autres) plus pertinentes.

(Incidemment, le péquenaud autoproclamé – « hillbilly » en v.o. – Vance s’inspire manifestement d’une autre personnalité chrétienne, plus contemporaine, le Français Jean-Marie Le Pen : « Je préfère mes filles à mes nièces, mes nièces à mes cousines, mes cousines à mes voisines, mes voisines à des inconnus et des inconnus à mes ennemis »).

Des esprits forts veulent voir des visées politiques dans le choix d’un Américano-péruvien, polyglotte, aux racines françaises, italiennes, espagnoles et créoles, qui font de lui un creuset (ou « melting pot » en v.o.) bien américain à lui tout seul qui ne peut que répugner à Donald Trump; d’aucuns osent même dresser un parallèle avec Jean-Paul II, originaire d’une (quasi) colonie soviétique, qui aurait été choisi dans le but précis de combattre la tyrannie communiste.

Quelle hérésie de penser que le Saint-Esprit se mêle de basse politique terrestre. Seule compte l’augustinienne cité de Dieu (Civitas Dei, en v.o.).

Comme en témoigne la mère de Dieu, pleine de grâce, les voies du Seigneur sont impénétrables.