Le pari de l’étranger

Nouveau peuple et vieilles complaisances internationales

Lors de la présentation, le 16 septembre à Paris, de l’ouvrage collectif Nouveau peuple, nouvelle gauche, publié par La France insoumise, la militante racialiste aux 17 frères et sœurs et trois mères, Assa Traoré, participait à une table ronde sur « les conditions d’une victoire politique du peuple au 21e siècle ». Interrogée sur sa présence dans cet aréopage mélenchoniste, composé notamment de Clémence Guetté, Éric Coquerel et Mathilde Panot, la jeune femme a expliqué : « Si nous sommes là [le comité Adama], c’est que, politiquement, ils ne peuvent pas faire sans nous. » Quand il s’agit de « phosphorer », LFI fait confiance aux talents de nos territoires et cela fait grand plaisir à voir !

Mauvaise presse, mais résultats électoraux en hausse…

Assis sur un tas d’or, avec près de 6 millions d’euros d’aides publiques reçues en 2025 grâce à ses bons résultats électoraux, le parti islamo-gauchiste ne se contente pas de frayer avec les forces vives de banlieue. Il cherche aussi l’inspiration au-delà des frontières, quitte à aller trouver ses idées auprès des régimes les plus épouvantables de la planète. En marge des universités d’été du parti, la député Sophia Chikirou, de retour d’un voyage en Chine, a ainsi déclaré au micro de l’émission « Quotidien » : « Je ne considère pas que la Chine est une dictature. […] La liberté d’expression en Chine est aussi menacée que celle qu’on a en France. » Face à la polémique, Mme Chikirou s’est ensuite énervée sur son blog : « Ne vous fiez pas aux montages vidéo truqués de Quotidien et méfiez-vous des perroquets atlantistes. » On sait par ailleurs que l’élue a relayé sur Instagram, il y a un an, un hommage controversé à Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, avant de l’effacer.

Quant à Mélenchon, il a dénoncé le dalaï-lama comme un autocrate prônant selon lui une « version tibétaine de la charia » et estimé que Taïwan devait revenir dans le giron de Pékin. Autre petit détail : si l’ancien sénateur de l’Essonne tempête tous les jours contre le « génocide » à Gaza, il observe des pudeurs de gazelle quand on le questionne au sujet du sort des Ouïghours. Après avoir vu les panneaux solaires chinois écraser leurs concurrents européens, les Insoumis seront sûrement ravis de rouler en voiture électrique made in China. C’est que la « Nouvelle France » n’a pas tant besoin d’ouvriers que d’immigrés ! Par ailleurs, l’admiration de Mélenchon pour Fidel Castro, Hugo Chávez ou Nicolás Maduro est bien documentée de longue date. Sans oublier que cet été, son ancien chauffeur, désormais député, Sébastien Delogu, a choqué en critiquant la France à la télévision algérienne, sans un mot pour Boualem Sansal ou Christophe Gleizes, injustement emprisonnés par la dictature militaire. La complaisance des Insoumis envers Poutine, ou leur hostilité récente vis-à-vis de Zelensky, ont également surpris : ils dénient à ce dernier toute légitimité au prétexte que l’Ukraine n’a pas organisé d’élections depuis 2022. Auraient-ils dit la même chose de Churchill, resté au pouvoir jusqu’en 1945 malgré des scrutins reportés ?

Enfin, lorsque des têtes de cochon ont été déposées devant des mosquées, début septembre, M. Coquerel a reproché à Bruno Retailleau de minimiser des faits « islamophobes ». Mais l’enquête a rapidement révélé qu’il s’agissait d’agents provocateurs venus de Serbie. Quel odieux extrémiste, parmi nos lecteurs, vient-il de crier : « parti de l’étranger ! » ?

