Le Panthéon privé d’un grand découvreur

En cette année 2022, qui s’achève et qui commémore les deux cent ans du déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par Jean-François Champollion, nous avons regretté que Monsieur Macron ne porte pas son choix sur cet homme, dont le destin fut lié à l’Egypte ancienne, pour être candidat à une panthéonisation qui aurait alors été symbolique.

Jean-François Champollion est le père de l’égyptologie moderne, qui a consolidé les bases de cette nouvelle discipline, lancée par l’expédition de Bonaparte en Egypte, dès 1799, et la découverte de la Pierre de Rosette.

Certes, nous saluons les évènements qui ont honoré la prouesse intellectuelle de Champollion à divers endroits sur le territoire national ; les expositions organisées ont permis aux visiteurs, et surtout aux jeunes générations, de découvrir ou redécouvrir la vie de cet éminent scientifique, digne enfant des Lumières.

Mais est-ce bien suffisant pour un homme de cette envergure?

Il serait alors le premier représentant de l’égyptologie moderne à entrer au Panthéon, ne serait-ce que partiellement. En effet, de son vivant, il émit à son frère ainé le souhait d’avoir une place, à côté de Fourier, qu’il estimait, au cimetière du Père Lachaise.

Ne pouvant aller à l’encontre de sa décision, sa panthéonisation serait concrétisée par une plaque honorifique. Tout comme Aimé Césaire en 2011, dont une fresque monumentale célèbre sa vie, sa dépouille reposant en Martinique, son pays natal.

Il n’est pas illusoire de constater une lente déconstruction de l’esprit national dans plusieurs domaines de notre société. Le Panthéon n’est pas épargné malheureusement.

Il semble qu’honorer nos compatriotes soit devenu désuet voire un acte nationaliste que l’on regarde de biais ; on préfère glorifier des symboles féminins, in situ dans le rapport transmis au Président Hollande en 2013 préconisant l’entrée de femmes au Panthéon afin de parvenir à une égalité des sexes. Ou l’on souhaiterait y voir plus de personnalités issues des minorités, d’où le choix porté sur Joséphine Baker. Sans remettre en cause la valeur et le courage de cette femme qui a tant fait pour la France.

Champollion était bien un homme et un Français né à Figeac. Sans doute est-ce là sa faute ? Marie Curie fut choisie comme Immortelle, non pas parce qu’elle est une femme mais pour ses propres mérites. Pourquoi devrait-il en être autrement aujourd’hui ? L’essentiel, c’est de porter aux nues l’intelligence et le talent. C’est grâce à Champollion que nous pouvons flâner parmi les œuvres d’art des salles égyptiennes du musée du Louvre, apprécier l’obélisque de la Concorde. C’est grâce à lui que nous avons une meilleure conservation des pièces archéologiques, et une compréhension de la langue des anciens Egyptiens et du panthéon de leurs dieux égyptiens.

Aujourd’hui, la panthéonisation est devenue un acte politisé. Les présidents de la République veulent honorer «leur panthéon». Elle est la décision d’un seul homme, le reflet de leur conviction personnelle. Et c’est là que le bât blesse.

Cet acte hautement symbolique, le plus grand honneur national, doit rester un acte neutre, dénué de tout message politique et revenir à son but le plus simple et essentiel : honorer l’énergie créatrice de ces hommes qui ont marqué la France. Champollion, tout comme les Pharaons qui l’émerveillaient, peut prétendre à son immortalité dans le cœur des Français.

