L’arbitre des violences

La FFF équipe ses arbitres d’une Go-Pro, pour tenir en respect les agités du football amateur. Curieusement, cette innovation n’est malheureusement pas déployée sur les terrains où ils en auraient le plus besoin…

Les Anciens racontaient que Dieu avait un œil sur toutes nos actions, bonnes ou mauvaises ; aujourd’hui l’œil de Dieu, c’est la vidéo surveillance : quoi que vous fassiez, souriez – vous êtes filmé au prétexte d’assurer votre sécurité. Derniers bénéficiaires de cette technologie, les arbitres qui tous les dimanches dirigent les matches du football amateur… devant une poignée de spectateurs, loin des caméras de la télévision. Or, sur les terrains la violence a progressé, même si elle reste encore marginale : selon le dernier rapport de la commission des comportements de la Fédération française de foot (FFF), sur 215 918 matches examinés, 2 648 avaient été émaillés d’incidents, soit 1,2 %.

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Des incidents qui visent en priorité les arbitres : souvent des insultes, parfois des gifles. Le président Diallo de la FFF a donc décidé de protéger cette espèce en voie de disparition : depuis cette saison, dans 39 districts (départements), lors de rencontres ciblées, les arbitres sont équipés d’une caméra embarquée. Ils portent au-dessus de leur maillot une espèce de soutien-gorge où se niche un troisième œil électronique : si un joueur bouscule ou insulte l’arbitre, il est mis en boîte, filmé en pleine mauvaise action, condamné par l’image… Philippe Diallo est emballé : « On a déjà enregistré un recul de 0,4 % des incidents. […] Si la tendance se confirme, on généralisera le dispositif sur toute la France. »

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Pour l’instant, en effet, l’expérience concerne seulement des districts de la France profonde : la Somme, la Gironde, le Loiret, le Cher, la Meurthe-et-Moselle, le Var, le Gard, la Sarthe, l’Aveyron. Curieusement, les districts les plus chauds, comme les départements franciliens, n’ont pas été sollicités pour cette expérimentation : avait-on peur que les arbitres se fassent voler leur caméra ? Maintenant, si on imagine qu’une caméra embarquée peut assurer la sécurité d’un arbitre, il faudrait en équiper toutes les victimes potentielles de la violence ordinaire, c’est-à-dire M. ou Mme Tout-le-Monde. Heureusement, le ridicule ne tue pas, même à Vidéo Gag.