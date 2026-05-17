L’art à deux pas

Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

Comme huit autres artistes du quartier Pierre-Rolin, à Amiens, ma Sauvageonne a exposé certaines de ses œuvres au centre culturel Jacques-Tati dans le cadre de la deuxième édition de l’opération Talents d’habitants. Je ne pouvais pas manquer ça. Quel plaisir, deux jours plus tôt, de l’aider à transporter ses tableaux jusqu’au lieu d’exposition, puis de me rendre au vernissage où quelques-uns des artistes étaient présents ! Grande fut ma surprise, d’y rencontrer le guitariste Christian Roche, dit Chris Roche ou encore Jean Drix (un lointain cousin de Jimi), un bon copain avec qui j’avais joué (de la basse et de l’harmonica) en des temps immémoriaux. Nous étions si heureux de nous revoir. Nous avons, bien sûr, parlé du bon vieux temps, de la chanteuse et comédienne Lou-Mary que nous accompagnions sur scène. Le temps passe trop vite ; c’est affreux.

Je lui ai présenté la Sauvageonne ; Chris nous a confié qu’il donnait des cours de guitare au centre Jacques-Tati. Tout ça m’a donné l’envie de sortir de leurs étuis ma basse violin Epiphone, copie Höfner façon McCartney, ma guitare Gibson Lespaul Deluxe rouge dégradé orangé (de Mars) façon Kevin Ayers, et mes harmonicas Marine Band de chez Hohner (numéro 1896). Mais saurais-je encore jouer, encore souffler à 70 ans ? La vieillesse est impitoyable.

A lire aussi: « Un simple accident »: Road movie dans l’Iran des mollahs

C’est pour cela qu’il faut savoir se divertir. En parlant de cela, nous nous sommes, la Sauvageonne et moi, rapproché du buffet où deux jeunes femmes s’apprêtaient à prendre la parole. Juste avant, je me suis avancé vers elles pour leurs poser quelques questions. Camille et Rose, animatrices et chargées de projets au centre culturel Jacques-Tati, sont les instigatrices de l’événement qui se prolongera jusqu’au 26 mai. Elles m’ont confié que l’édition de janvier 2024 avait réuni une quinzaine d’habitants du quartier qui avaient exposé leurs créations. « Un bon succès », ont-elles résumé. « De nombreux visiteurs étaient passés pendant le mois. Cette idée a pour vocation de mettre en valeur les talents du quartier. Elle est née grâce aux discussions que nous avons menées avec les gens au fil des jours, ici au centre ou dans la rue. Des talents cachés. A notre connaissance, il n’y a pas eu d’initiatives semblables à Amiens. » Et de rappeler les noms des artistes de la présente exposition : Charline Combaret, Christine Croquet, Clément Delplanque, Annick Denis, Pascale Pigny, Colette Floret, Thierry Kujawa, René Van Imbeck. Estelle Jamault qui anime l’atelier modelages adultes. J’ai discuté avec Annick Denis qui peint sur des œufs d’autruches – qu’elle achète chez des éleveurs – ce qui m’a semblé carrément épatant. L’an passé, elle avait exposé des œufs d’oies décorés par ses soins. « Je peins sur des œufs depuis vingt ans », dit-elle. « Toute ma vie j’ai réalisé des animations artistiques tant pour les enfants que dans les maisons de retraite. » Elle confectionne aussi des figurines en terre cuite : « Je ne me réfère jamais à un modèle. Elles proviennent toutes de mon imagination. » Une démarche singulière.