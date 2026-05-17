Musique de chambre, envolées romantiques

L’interprétation magistrale et sensible du Souvenir de Florence de Tchaïkovski par le Quatuor Modigliani est à retrouver en CD et lors de leur concert parisien que notre critique présente comme l’événement incontournable de la saison de musique de chambre.

Pour commencer, Tchaikovsky magnifié par le Quatuor Modigliani dans un CD d’exception, programme repris ce mardi à Paris dans un concert prometteur.

Edité l’an passé sous les auspices du label Mirare, un CD fabuleux réunissait deux des plus sublimes morceaux de musique de chambre de Tchaïkovski : le quatuor à cordes n°3, mais surtout le célèbre sextuor à cordes baptisé Souvenir de Florence, partition millésimée 1880, révisée au soir de la vie du compositeur, en 1893, soit l’année même de sa mort. C’est cette ultime version qui est magistralement interprétée par le fameux Quatuor Modigliani (Amaury Coeytaux et Loïc Rio aux violons, François Kieffer au violoncelle, Laurent Marfaing à l’alto), lequel vient de fêter son quart de siècle d’existence. A cette formation s’associent deux instrumentistes de grand renom, le violoncelliste Antoine Lederlin et l’altiste Hélène Clément. Le deuxième mouvement adagio cantabile e con moto, merveille absolue, emprunte d’une nostalgie à vous arracher des sanglots, est ici magnifié par la délicatesse, l’articulation remarquablement nette, le legato onctueux dispensés par cette phalange unique, certes superlativement virtuose, mais sans jamais « en faire trop », comme on dit.

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En un temps ou le principe même de toréer se voit frappé de bannissement par nos actuels guillotineurs, offrir en ouverture du concert la courte, frémissante oracion del torero (à peine 10mn) composée en 1925 par Joaquin Turina (1882-1949) est un contre-feu bienvenu à l’incendie philistin. Précédent l’apothéose florentine, cette première partie du concert propose également le seul et unique quatuor jamais écrit par le compositeur de Pelléas et Mélisande, partition dédiée au confrère Ernest Chausson et s’inscrivant, de fait, dans l’exacte lignée esthétique d’un César Franck. Bref, voilà LE concert de chambre à ne pas rater en cette troisième semaine de mai.

L’agenda classique invite par ailleurs à retrouver le Quatuor Modigliani dans quelques semaines sous d’autres cieux, très précisément au Théâtre du Châtelet, où Olivier Py a comme l’on sait sollicité la pianiste Shani Diluka pour tenter de faire dialoguer, selon un format assez original, musique, littérature et poésie, à travers une programmation qui a pris nom « Concerts du Dimanche Matin ». Ainsi retrouvera-t-on, au dernier dimanche de juin prochain le Quatuor Modigliani, cette fois encore sous les ibériques auspices de Turina, en cette occasion marié au génie de Bedrich Smetana (1824-1884), avec le premier quatuor du grand compositeur tchèque, pièce célèbre qu’il baptisa carrément De ma vie en 1876. En résonnance à ce répertoire romantique, la star du Français Denis Podalydès prêtera sa voix à Nerval, Lamartine et Ibsen – florilège de poétiques envolées…

Concert : « Souvenir de Florence ». La Oracion del torero op.34, de Joaquin Turina ; Quatuor à cordes op.10, de Claude Debussy ; Sextuor à cordes Souvenir de Florence op.70, de Piotr Ilitch Thaikovsky. Quatuor Modigliani. Auditorium de Radio France, mardi 19 mai, 20h. Diffusion en direct sur France Musique.

Concert, in « Concerts du Dimanche matin » : La Oracion del torero op.34, de Joaquín Turina + Quatuor à cordes n°1, De ma vie, de Bedřich Smetana. Quatuor Modigliani. Récitant : Denis Podalydès. Théâtre du Châtelet, dimanche 28 juin, 11h.

Dans les bacs : CD Sextuor à cordes op.70 « Souvenir de Florence » + Quatuor à cordes n°3 op.30, de Tchaikovsky. Quatuor Modigliani. Hélène Clément, alto. Antoine Lederlin, violoncelle. Label Mirare, 2025. Durée : 75mn