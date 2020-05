Les carnets de Roland Jaccard

J’ai sonné à ma porte. Personne n’a répondu. J’en ai déduit que j’étais déjà mort.

xx

Si la philosophie, c’est apprendre à mourir, elle ne m’aura été d’aucune utilité.

xx

Je suis toujours parti de l’idée que j’étais déjà mort. Je me trompais moi-même : il me reste à franchir une dernière étape. Je me résigne à l’avouer : elle me terrorise.

xx

Le nihilisme est la philosophie des privilégiés. J’en ai fait partie. Ce n’est plus le cas. Me voici bien démuni.

xx

Es fährt ein Zug nach niergendwo et je suis le seul passager à bord.

xx

C’était quand même bien les piscines à Lausa