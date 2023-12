La macronie se donne un mal fou pour se monarchiser. Gare à ne pas faire rigoler à nos dépens outre-Manche…

En attendant que M. le président de la République s’emploie à relever la France, nous devrons nous satisfaire de la relève de la garde. C’est déjà cela, se consolera-t-on. De là à considérer qu’il n’y avait rien de plus urgent à entreprendre pour le pays, voilà un pas que nous ne franchirons pas. « Pour la première fois depuis 1996, le 1er régiment d’infanterie de la Garde républicaine donnera à voir la cérémonie de la grande relève de la Garde devant le palais de l’Élysée, le mardi 7 novembre à partir de 9 heures. Cette cérémonie sera ouverte au public et se répétera tous les premiers mardis de chaque mois. »

A lire aussi : Allons enfants de l’empathie

Voilà ce qu’a fait savoir l’Élysée dans un communiqué. Il y aura tambours et trompettes, évidemment. Garde montante et garde descendante, comme il est indiqué dans le manuel. Seize militaires défilent avenue de Marigny, rue de l’Élysée, empruntent la rue du Faubourg-Saint-Honoré, marquent le pas devant les grilles du palais présidentiel. On se salue, épée au clair, et ceux qui doivent pénétrer dans la cour pour protéger ce qu’il y a à y protéger y pénètrent. Le public, qu’on espère nombreux, ne peut être que ravi. L’automobiliste qui a à faire dans le quartier, beaucoup moins sans doute. Cela dit, Mme Hidalgo l’a déjà familiarisé de longtemps avec ce genre de gaietés parisiennes. Néanmoins, l’initiative doit être saluée parce que si – ce qu’à Dieu ne plaise ! – la tenue des Jeux olympiques se trouvait empêchée, on pourrait se rabattre sur ce spectacle pour briller aux yeux du vaste monde. Certes, on trouvera de fourbes Britanniques pour crier à la pâle imitation de leur relève bien à eux, avec bonnets à poils. On ne leur donnera pas tort. La République de M. Macron se donne un mal fou pour se monarchiser dans ses rites et ses fastes. Pour un rien, un thé dansant de chefs d’État, on squatte Versailles. Et maintenant, la relève de la garde. La tentation du couronnement n’est pas loin. Dès que nous en connaîtrons la date, nous ne manquerons pas de vous la communiquer.