La liberté à Cuba: un fondement de valeurs et de foi

Alors que le régime communiste de Cuba cherche à faire disparaître la religion chrétienne de l’île, voilà qu’elle connaît un renouveau inattendu. Zoé Valdés témoigne de cette nouvelle espérance qui anime de nombreux Cubains.

Depuis quelques années, un nouveau mouvement citoyen se développe sur l’île. Tel une vague qui n’a pas encore déferlé, il pourrait bien être le point d’appui qui fera tomber le régime. Ce mouvement rassemble des croyants, hommes et femmes de confession catholique et chrétiens, qui, inspirés d’abord par le Mouvement chrétien de libération et son leader assassiné, Oswaldo Payá, trouvent réconfort et espoir dans les églises depuis 2012. Ils découvrent des vérités dans les paroles prononcées depuis les autels, les chaires et les églises où prêtres et religieuses s’adressent à eux, ainsi que dans les écrits qu’ils leur adressent avec dignité et simplicité. Ces homélies et articles sont profonds car ils puisent leur inspiration dans l’Esprit et sont destinés à l’Esprit, avec une perspective d’éternité bien loin de l’immédiateté qui si souvent trouble et accable. Ce mouvement a été réduit au silence à plusieurs reprises par d’autres, moins importants mais plus visibles, qui servent parfaitement les intérêts de la tyrannie. Ces mouvements encouragent le conflit, l’ignorance, la bassesse et un libertinage qu’ils imposent sans tarder, le confondant avec la liberté. De plus, ils érigent une barrière, isolant le problème cubain du reste du monde, qui n’est pourtant pas exempt de graves problèmes.

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Depuis 1959, et à de nombreux moments clés de son histoire, le peuple cubain a été contraint de renier le Christ et de renoncer à sa foi. Bien que plusieurs patriotes cubains aient été sauvagement exécutés par des pelotons d’exécution, criant « Vive le Christ Roi ! », le peuple ne pouvait ni les entendre ni les apprécier. Pour ce peuple, trahir sa culture religieuse constituait l’une des premières injustices et le premier pas vers l’abîme et la trahison. La résistance chrétienne trouva l’un de ses plus grands représentants en la personne du père Miguel Ángel Loredo, prisonnier et victime des représailles des frères Castro, qui était aussi un grand poète. J’ai connu le Père Miguel Ángel Loredo ; j’étais son amie et son disciple. On sait qu’il rassemblait autour de lui des jeunes gens rebelles qui ne trouvaient nulle part où confier leurs aspirations et qui, grâce à lui, trouvaient un refuge différent au sein de l’Église. J’ai été confessée par le Père Ángel Gaztelu dans son église du Saint-Esprit, et j’ai également été son catéchiste pendant quatre ans. Lui aussi était un poète très important de la Génération des Origines, menée par José Lezama Lima. Je possède un poème inédit du Père Gaztelu et plusieurs livres dédicacés par le Père Loredo. Leur amitié m’a enrichi ; la formation que j’ai reçue d’eux m’a inculqué des valeurs auxquelles je ne renoncerai jamais, même si j’ai parfois emprunté des chemins très controversés et différents. Lorsque j’ai revu le Père Loredo ici à Paris, chez Margarita et Jorge Camacho, j’étais terrifiée à l’idée qu’il puisse me rejeter à cause de mes écrits et de l’évolution de mes idées. Pourtant, c’est tout le contraire qui s’est produit. Le prêtre s’est approché de moi en souriant et m’a serré dans une étreinte réconfortante ; puis il a dit :

« Vous n’imaginez pas à quel point j’aime vos livres ! Je les dévore ! Ils me font tellement rire ; et ils me font pleurer, ils me font pleurer aussi. »

Je ne remercierai jamais assez Loredo pour ces paroles. Je l’ai vu pour la dernière fois à New York, près de sa paroisse franciscaine à Manhattan. C’est dans cet esprit d’une certaine idée de liberté — celle que le mot signifie littéralement — et d’un amour profond et désintéressé que s’est développé ce mouvement dont je vous parle : un mouvement composé de Cubains exaspérés par le chaos et la mascarade. Des Cubains cultivés et instruits, qui se reconnaissent dans les lois de Dieu et celles des hommes, et qui les recherchent et les respectent.

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Leurs modèles sont des prêtres et des religieuses, eux aussi jeunes, imprégnés d’histoire de la création et de foi, mais aussi de la culture universelle au sein de laquelle Cuba doit se réintégrer. Il est essentiel de prendre conscience qu’une autre Cuba existe au sein des possibilités infinies de José Martí, qu’une autre Cuba vibre entre ses propres mains, guidée par la vérité et la justice. J’espère que toute action de libération entreprise par Donald Trump et Marco Rubio en faveur de Cuba tiendra compte de ces valeurs fondamentales : Foi, Dieu, Patrie et Liberté, telles qu’elles figurent sur notre emblème national.

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