Etty Hillesum sur Arte: l’éclat d’«Une vie bouleversée» à l’écran

Hagai Levi (créateur de la série originale qui a donné En thérapie) adapte au cinéma et sur arte (jeudi 20h50) les journaux intimes d’Etty Hillesum. Ce projet retrace le destin de cette jeune femme juive néerlandaise qui, malgré la terreur nazie, est restée habitée par une grande spiritualité. Passée par le camp de Westerbork en 1942 via le Conseil juif, puis réinternée comme détenue en juillet 1943, elle fut assassinée à Auschwitz la même année, à seulement 29 ans.

Etty, assassinée à Auschwitz en 1943, est morte à l’âge de 29 ans. La jeune et belle Etty Hillesum d’Amsterdam. Etty était une lumière que rien ni personne ne sut éteindre, pas même le feu de la Shoah. Etty, c’est notre enfant à tous. Notre humanité, parfois si bête et si méchante, fit naître, par un de ces miracles comme il en existe parfois, une enfant qui osa chercher au plus profond d’elle-même le trésor sacré qui nous est donné à tous, avec la vie.

Etty Hillesum aimait tant la vie, sensuelle et sensible, que la beauté du monde la submergeait parfois d’une trop grande émotion. Elle rêvait de transmettre tout ce qui, en elle, exprimait sa joie de vivre à travers les livres qu’elle imaginait écrire après la guerre. Face au sombre destin qui l’entraîna vers la mort parce qu’elle était juive, Etty décida de faire face. Elle ne voulait pas haïr, pas même ses bourreaux. Elle ne voulait qu’aimer, elle voulait panser les plaies de l’humanité souffrante.

C’est ainsi qu’elle se fit embaucher comme fonctionnaire auprès du Conseil juif d’Amsterdam, qui recevait tous les appels au secours et toutes les demandes d’exemption pour éviter la déportation. Un enfer de détresse humaine qu’elle supporta avec bravoure, au point de demander à être affectée au camp de Westerbork, d’où chaque semaine partait un train vers la Pologne et les chambres à gaz.

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Elle se donna entièrement à ces pauvres gens dont elle s’efforça d’adoucir la peine et la détresse. Puis ce fut son tour de prendre le train, en même temps que sa famille. Elle savait quel sort l’attendait lorsqu’elle décida d’intégrer le camp, un sort que, sans doute, elle aurait pu éviter.

D’une jeune fille instable et autocentrée, rêveuse et inhibée, Etty était devenue un être humain accompli, aimant la vie plus que tout, mais qui accepta de mourir en solidarité avec son peuple. Son aventure spirituelle et humaine est saisissante. Elle est notre fille, elle est notre sœur en humanité. Cette jeune femme, aujourd’hui encore, nous réconforte et nous rassure. Il est des êtres, il y aura toujours des êtres qui oseront dépasser toute haine, cette haine qui est la seule source du mal.

Une magnifique série en 6 épisodes, qui s’inspire du journal d’Etty Hillesum, vient de débuter sur Arte TV. Ceux qui ont lu le journal d’Etty Hillesum ne seront pas déçus par cette formidable adaptation, passionnante et inspirée. Et, bien sûr, il faut lire son journal, qui peut-être ne vous quittera plus : Une vie bouleversée.

6 épisodes d’environ une heure, à partir de jeudi 21 mai à 20h50 sur Arte, et sur le site de la chaîne dès maintenant.