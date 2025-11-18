Pas d’eau pour le G20?

Trop occupé à militer pour la Palestine, l’ANC, qui dirige la plus grande ville d’Afrique du Sud Johannesburg, a terriblement négligé le réseau de distribution de l’eau.

Les 22 et 23 novembre prochains, Johannesburg accueillera le G20. Annoncé comme « historique » par les autorités sud-africaines, le sommet sera guidé par le slogan « égalité, solidarité, durabilité ». En dépit de ces belles intentions, des petits fours et des jolies hôtesses corsetées qui les accueilleront, les grands de ce monde pourraient bien se trouver face à un problème de taille : les robinets à sec.

Depuis plusieurs mois, des quartiers entiers de la World class african city, selon le slogan fanfaronné par les autorités, sont régulièrement à court d’eau. Dans des quartiers tels que Soweto, Bertrams, Randburg ou Alexandra, les coupures durent parfois plusieurs semaines, obligeant les habitants à acheter de l’eau en bouteille pour se doucher ou pour tirer la chasse. Jusqu’à présent, Dada Morero, maire de la ville affilié à l’ANC (Congrès national africain), se contentait d’incriminer les mauvais garçons sabotant les réservoirs ou le changement climatique. Mais le 19 septembre, à la suite de manifestations d’habitants du quartier de Coronationville n’ayant plus d’eau depuis des semaines, le maire est passé aux aveux : 4 milliards de rands (200 millions d’euros) alloués par le budget à l’eau ont été détournés pour d’autres dépenses.

Outre la méfiance grandissante à l’égard des autorités, les conséquences de cette mauvaise gestion sont lourdes sur le plan économique : des entreprises, des écoles, des bibliothèques ou des bureaux doivent régulièrement fermer leurs portes. Jusqu’à présent cantonné aux quartiers pauvres, le syndrome des “robinets à sec” frappe désormais les quartiers “blancs” tels que Sandton. De nombreux observateurs pointent la gestion catastrophique des structures aquatiques de la ville depuis 25 ans.

Candidate aux élections municipales de 2026, Helen Zille, affiliée au parti de droite Alliance Démocratique, a promis de remettre les robinets en état de marche. De son côté, Dada Morero semble avoir une autre priorité : sauver la Palestine.