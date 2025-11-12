Boutique

En 2025, la morale peut-elle faire sauter les banques ?

Stéphane Germain
BNP: Omar m’a tuer?
Trois réfugiés soudanais aux Etats-Unis vont être dédommagés par la célèbre banque française, a décidé un tribunal à New York.

Entre la fin des années 1990 et 2009, BNP Paribas a exercé des activités bancaires (notamment via sa filiale suisse) permettant au régime soudanais dirigé par Omar Al-Bashir d’accéder aux marchés financiers internationaux. Selon trois réfugiés soudanais aux États-Unis, ce soutien financier indirect a facilité les exactions du tyran, dont le point d’orgue fut le génocide mené au Darfour. Un tribunal civil de New York, accédant à leur demande, vient de condamner la BNP à verser aux trois plaignants la coquette somme de 20 millions de dollars – l’établissement bancaire va faire appel. Il conteste en effet les fondements de la décision : il affirme n’avoir pas financé directement des armes ou milices. À 7 millions de dollars par tête, cela pourrait pourtant bien aiguiser l’appétit des 23 000 réfugiés soudanais, jadis affamés. Une addition théorique à 160 milliards de dollars, soit trois années de chiffre d’affaires de la BNP – autant dire la faillite immédiate. De quoi également ébranler le système bancaire mondial, car – rien qu’aux États-Unis – on dénombre près de 200 000 réfugiés bosniaques, rohingyas, yézidis ou ouïghours. À la clé, une potentielle débâcle financière généralisée pour l’humanité. Après avoir ruiné Birmingham ou miné la démocratie française, la justice occidentale, assoiffée de Bien, poursuivrait-elle la méthodique destruction d’une civilisation qu’elle abhorre ?

Novembre 2025 – #138

Stéphane Germain
Diplômé d'HEC, il a travaillé de nombreuses années dans la presse ("Le Figaro", "Le Nouvel Obs", "Libération", "Le Point", etc.). Affectionnant les anarchistes de droite tels Jean Yanne ou Pierre Desproges, il est devenu l'un des meilleurs spécialistes de Michel Audiard. On lui doit deux livres de référence sur le sujet : <em>Le Dico flingueur des Tontons</em> et <em>L'Encyclopédie d'Audiard</em> (Hugo & Cie).

