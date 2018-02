Emmanuel Macron a fait savoir qu’il allait travailler à la « structuration de l’islam de France ». Il entend s’entourer de nombreux conseils de tous bords. Et celui qu’il consulte le plus s’appelle Hakim El Karoui.

Il est l’auteur d’un livre : Islam, une religion française. Dans cet ouvrage Hakim El Karoui préconise la création du poste d’un « Grand imam de France ». Et ce sur le modèle du Grand rabbin de France ! Nul doute que le président de la République accueillera favorablement cette suggestion. Voilà une idée qu’elle est belle !

De la concorde au concordat ?

Compte tenu de l’exemple dont s’inspire Hakim El Karoui, il serait sympa que ce Grand imam soit juif. Mais pas que. Car les Juifs trustent déjà la plupart des postes enviables dans notre société… Il faudrait, pour être équitable, une alternance, une rotation équilibrée.

Une année un catholique. Une autre année un protestant. Et pourquoi pas aussi un orthodoxe puis un bouddhiste. Et bien sûr de temps en temps un musulman. Avec, car c’est dans l’air du temps, un strict respect de la parité. Un homme, une femme. Sans oublier des représentants·e·s des LGBT.

D’autres idées sont à l’étude. Jean-Christophe Lagarde, le patron de l’UDI, en a une formidable. Il se dit favorable à un concordat pour la religion musulmane. Tel qu’il est en vigueur – conséquence de la période germanique – en Alsace-Moselle.

Il n’y pas d’islam « de » France

Pour revenir à des choses plus sérieuses, il serait bon qu’on arrête de se gargariser avec les mots « islam de France ». Il n’y a pas d’islam de France. Mais un islam en France ! Parle-t-on d’un » islam d’Ecosse » où les imams porteraient des kilts ?

Nous on connait l’islam d’Afghanistan, du Pakistan, d’Arabie Saoudite, du Yemen dont les pratiques sont un peu rudes. Chez nous c’est beaucoup plus modéré. Si vous avez des idées pour le « structurer »… Plus on est de fous, plus on s’amuse.