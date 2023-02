Sainte Brigitte, priez pour eux!

En 2023, l’Irlande met en place un jour férié dédié à une femme. Une grande première dans le pays. «Le symbole supplémentaire d’un pays en profonde mutation», se réjouit le quotidien français Libération.

Heureux Irlandais, qui bénéficient depuis cette année d’un nouveau jour férié, le 1er lundi de février, en hommage à Sainte Brigitte (Brigid) de Kildare (une fête également connue sous le nom de “Imbolc“). Soudain regain de foi catholique ? Que nenni: le gouvernement a considéré que le calendrier officiel n’était pas assez paritaire et inclusif. Sur son site internet, on peut y lire que cette journée sera l’occasion de « célébrer la contribution remarquable des femmes irlandaises à travers le monde » et de « réfléchir au rôle vital que les femmes irlandaises ont joué dans la construction de notre nation ». Icône des milieux féministes au pays du trèfle, Sainte Brigitte pourra donc désormais officiellement veiller au bon grain de la parité. Certains, plus pragmatiques, se disent qu’un jour férié est toujours bon à prendre. Leurs prières ont été entendues !

