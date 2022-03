L’impartial…isme de l’Oncle Sam

Un élu américain de l’Indiana contraint de s’excuser après avoir maladroitement demandé « l’impartialité » des enseignants sur… le nazisme

Réunis en commission afin de disserter sur la manière dont certaines leçons d’Histoire étaient enseignées dans les écoles de l’État de l’Indiana, le sénateur Républicain Scott Baldwin a fait grincer des dents les professeurs concernés quand il a publiquement cinglé leurs méthodes d’éducation.

« Je n’ai aucun problème avec le fait que le système éducatif fasse de l’instruction civique concernant l’existence d’idéologies en « ismes », mais je crois que nous sommes allés bien trop loin en prenant des positions qui manquent réellement d’impartialité ».

Une remarque qui est intervenue après qu’un professeur d’Histoire a reconnu son manque de neutralité lorsqu’il faisait des cours sur le nazisme.

« Nous prenons position dans la salle de classe [contre le nazisme]. Et c’est important que nous le fassions. » Matt Bockenfeld, enseignant

« Nous leur apprenons les raisons de la montée du fascisme et nazisme en ce moment, et je ne suis tout simplement pas neutre sur l’idéologie politique du fascisme… Je dis à mes étudiants que le but dans une démocratie de les comprendre les traits du fascisme afin que nous puissions les reconnaître dans la société et que nous puissions le combattre » a confessé l’enseignant, Matt Bockenfeld.

Dans un pays secoué par le wokisme, la réponse de l’élu a provoqué une vive polémique et il s’est immédiatement excusé. « En tant que personne qui s’est battue pour défendre notre démocratie, je suis d’accord sur le fait que les enseignants devraient condamner ces idéologies dangereuses et je regrette sincèrement que de ne pas l’avoir exprimé ainsi. Nous devons absolument enseigner à nos enfants les tragédies du passé, c’est pourquoi la législation dans sa forme actuelle protège spécifiquement l’enseignement » des injustices historiques a déclaré cet ancien Marines. Une controverse qui intervient alors que l’élu est à l’origine d’un projet de loi qui permettrait aux parents d’élèves d’avoir accès aux programmes des enseignants et de les faire changer si ceux-ci ne leur correspondent pas. Plusieurs enseignants ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du projet de loi, estimant qu’il était nécessaire de prendre position afin que « les horreurs du passé » ne reviennent pas, et ont vertement critiqué l’élu qui aurait en plus été membre d’une milice armée anti-gouvernementale, the Oath Keepers, jusqu’à 2010.