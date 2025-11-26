Wokisme de bénitier

Un grand vent de modernité souffle depuis quelques semaines sur la cathédrale de Cantorbéry, chef-d’œuvre de l’art gothique perpendiculaire situé à 80 kilomètres de Londres. Le 3 octobre, Sarah Mullally, 63 ans, y a été nommée archevêque, devenant ainsi la première femme à accéder au poste de primat de l’Église d’Angleterre. Plus décoiffant encore, le 17 octobre, une exposition d’un genre inédit a été inaugurée à l’intérieur de la nef. Intitulée « Écoutez-nous », elle a été conçue par des représentants de minorités (Indiens, Caribéens, handicapés mentaux et LGBTQIA+), qui ont tagué les murs et les piliers avec des messages adressés à Dieu, tels que : « Pourquoi as-tu créé la haine alors que l’amour est bien plus puissant ? » et « Es-tu là ? ».

Sans surprise, l’opération a scandalisé de nombreux croyants au Royaume-Uni, mais aussi à l’étranger puisque le vice-président américain J. D. Vance, fervent catholique, a estimé sur X que ces graffitis – heureusement effaçables – ont « rendu un magnifique bâtiment vraiment laid ». Le doyen de la cathédrale, le révérend David Monteith, s’est justifié en indiquant qu’il s’agissait là du « langage de ceux qui ne sont pas entendus », ne voyant manifestement pas combien il est insultant pour les vrais pauvres, les vrais malades et les vrais exclus de les réduire à la sous-culture du vandalisme urbain, à une révolte métaphysique ultra-convenue et, peut-être pire encore, à une incapacité artistique, dans un sanctuaire chrétien, à glorifier ce qu’il y a d’humain dans le divin et de divin dans l’humain.

Ce n’est pas la première fois que des hauts lieux spirituels britanniques ont recours à des concepts publicitaires ringards pour attirer les visiteurs. En 2019, la cathédrale de Norwich a accueilli en son sein pendant dix jours un toboggan de fête foraine. La même année, un minigolf a été installé dans la cathédrale de Rochester. Et sont annoncées prochainement des soirées disco dans les cathédrales de Chelmsford et de Durham.