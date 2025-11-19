IFOP: cette imprégnation islamiste que l’on ne peut plus ne pas voir

La tentation islamiste gagne encore du terrain dans la jeune génération musulmane, révèle une vaste étude. La France luttera-t-elle enfin contre cet inquiétant séparatisme, se questionne notre directrice de la rédaction?

L’IFOP publie, en partenariat avec Écran de veille, une enquête consacrée aux musulmans français et à leur rapport à l’islamisme. Les résultats montrent un recul de l’intégration et de l’assimilation, ainsi qu’une affirmation identitaire plus marquée chez une partie des jeunes musulmans, dont une proportion croissante adhère à un islam rigoriste et très éloigné des mœurs françaises.

Une tendance inquiétante

L’islam est aujourd’hui, en France, la seule religion connaissant à la fois une croissance numérique et une dynamique idéologique ascendante. En 20 ans, les musulmans sont passés de 2 à 7 % de la population (pendant ce temps, les catholiques sont eux passés de 66 à 43%). Ils sont beaucoup plus religieux que les autres croyants et moins attachés à la primauté de la raison – là où il y a beaucoup plus de catholiques « culturels » ou de juifs « culturels ». Ainsi, près de 80 % des musulmans se définissent comme religieux. Les réticences à l’égard de la mixité progressent également. Ces tendances apparaissent encore plus marquées chez les jeunes, dont seuls 10 % souhaitent que l’islam se modernise, selon l’étude.

Première du genre, cette enquête prouve ce qu’on voit à l’œil nu : une imprégnation islamiste croissante et conquérante qui se déploie dans notre pays. 42% des jeunes musulmans approuvent tout ou partie des positions islamistes, 32% d’entre eux apprécient même les Frères musulmans. Et 60% voudraient appliquer la charia dans les pays non-musulmans.

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils approuvent la violence, puisque seulement 3% des sondés ont de la sympathie pour le djihadisme. Mais… seulement 52% ont de l’hostilité pour lui. Ce qui signifie qu’une petite moitié des musulmans français s’en fiche, ne prend pas position, comme si cette guerre contre la France ne les concernait pas. Cela me semble emblématique de ce séparatisme que le président Macron prétendait combattre et qui ne cesse en réalité de progresser.

Bougies, nounours…

Alors que faire ? En tout cas, pas une énième foire à la bougie avec les pleurnicheries et rodomontades d’usage, comme on l’a eue pour le 13-Novembre.

Depuis dix ans, on perd le combat pour la bonne raison qu’on ne le mène pas. Et on ne le mène pas parce qu’on refuse de voir. Sur tous les tons, on n’a cessé de nous expliquer que le grand danger c’était l’amalgame ou l’ « islamophobie »; qu’il ne fallait surtout pas confondre la micro-minorité islamiste de l’immense majorité des musulmans républicains et patriotes. Le clientélisme et la lâcheté aidant, on a laissé prospérer une mouvance frériste bien déterminée à contrôler la population musulmane. Et en passe d’y arriver.

Attention, je ne suggère pas qu’on fasse subir aux musulmans ce que les catholiques français ont enduré en 1905. Mais, au moins, que tout le monde soit logé à la même enseigne, et que la laïcité soit la même pour tous : soyons intraitables avec le moindre écart, le premier niqab, le premier refus d’aller en cours de sciences, la moindre prière de rue. Expulsons à tout-va les prédicateurs fréristes. Si l’ensemble de la société se mobilisait, la France pourrait devenir le cauchemar des islamistes. Mais cela n’arrivera pas : les illusions multiculti ont la vie dure, notamment dans le clergé médiatico-enseignant. Combattre l’extrême droite c’est quand même plus rigolo et on ne risque pas un coup de couteau.

Étude Ifop pour la revue Ecran de Veille réalisée par téléphone du 8 août au 2 septembre 2025 auprès d’un échantillon de 1 005 personnes de religion musulmane, extrait d’un échantillon national représentatif de 14 244 personnes âgées de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine.

